Se hit företagare – så slipper du få en uselt låg pension!

Det har många företagare ingen aning om

Vid sidan av ett lågt pensionssparande uppger nästan varannan företagare, enligt Pensionsmyndighetens rapport, att de inte känner till att skatten blir lägre och avgifterna minskar när de fortsätter jobba efter uppnådd pensionsålder.

Det är dock många, framgår det, som planerar att fortsätta arbeta och ta ut sin pension senare.

Tipset till dig som företagare för att få en dräglig tillvara som pensionär är att plocka ut så hög lön eller så högt överskott som möjligt för att tjäna in till den allmänna pensionen.

”Maximalt intjänande fås vid en inkomst på 56 050 kronor per månad, eller 672 600 kronor per år (2026)”, skriver statliga Pensionsmyndigheten.

Så stor andel av din inkomst bör du avsätta

Vidare är rådet att avsätta minst 4,5-6 procent av inkomsten upp till 52 125 kronor i månaden, eller 672 600 kronor per år, till sin pension.

”Har du högre inkomster än så behöver du dessutom spara minst 30 procent av det som överstiger 625 500 kronor för en pension som motsvarar en kollektivavtalad tjänstepension.”

För företagare som tjänar under 672 600 kronor om året är rekommendationen att spara på ett investeringssparkonto, ISK, eller i en kapitalförsäkring.

”Avdragsgillt sparande i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller i en pensionsförsäkring kan i många fall vara mer gynnsamt om du tjänar över den gränsen”, uppger Pensionsmyndigheten som också lyfter fram sparande i globala indexfonder med låga avgifter som ett alternativ till företagare.

Obs – glöm inte det förhöjda jobbskatteavdraget

I övrigt är tipset att försöka eftersträva så att utbetalningen av pension, när det är dags, räcker livet ut. Och om möjligt arbeta längre alltså.

Du som har företag kan fortsätta driva det och ta ut pension samtidigt. Beroende på när du är född får du från en viss ålder ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre, vilket gör att du betalar lägre skatt på din lön eller överskott. Vid samma ålder får du del av det förhöjda grundavdraget som innebär lägre skatt på lön, inkomst av näringsverksamhet och pension. Då får du också lägre arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

På minpension får du en samlad bild av din pension och lägga till eget pensionssparande om du har det.

