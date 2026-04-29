Störst pensionslyft för ensamstående kvinnor

Utvecklingen är faktiskt starkare för pensionärer än för den arbetande befolkningen i stort.

”Pensionärstypfallen har haft en stark inkomstutveckling de senaste tio åren med ökningar på mellan 12 och 23 procent. Det kan sättas i relation till att den genomsnittliga inkomstökningen för befolkningen som var 9 procent under samma period”, säger Philip Berlin Jarhamn, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Ensamstående kvinnor vinnare

Det är de grupper som har det sämst ställt som har sett den största procentuella förbättringen. Särskilt tydligt är det för ensamstående kvinnor som lever på grundskyddet.

Att just denna grupp fått störst lyft beror inte på slumpen. Politiska beslut om höjd garantipension, bostadstillägg och det nya inkomstpensionstillägget har gett effekt. För många har de statliga förstärkningarna fungerat som en krockkudde mot inflationen.

Det handlar om ett viktigt trendbrott för en grupp som länge halkat efter i den ekonomiska statistiken. Dock bör det betonas att det ekonomiska gapet mellan män och kvinnor i pensionssystemet består, även om det nu minskat något.