Svenska pensionärer har fått mer kvar i plånboken och allra bäst har det gått för ensamstående kvinnor, som sett sina inkomster stiga mer än genomsnittet.
Störst pensionslyft för ensamstående kvinnor
En ny rapport från statliga Pensionsmyndigheten visar att pensionärernas disponibla inkomst har stigit markant sedan 2017. Trots ett hårt ränte- och inflationstryck.
Utvecklingen är faktiskt starkare för pensionärer än för den arbetande befolkningen i stort.
”Pensionärstypfallen har haft en stark inkomstutveckling de senaste tio åren med ökningar på mellan 12 och 23 procent. Det kan sättas i relation till att den genomsnittliga inkomstökningen för befolkningen som var 9 procent under samma period”, säger Philip Berlin Jarhamn, analytiker på Pensionsmyndigheten.
Ensamstående kvinnor vinnare
Det är de grupper som har det sämst ställt som har sett den största procentuella förbättringen. Särskilt tydligt är det för ensamstående kvinnor som lever på grundskyddet.
Att just denna grupp fått störst lyft beror inte på slumpen. Politiska beslut om höjd garantipension, bostadstillägg och det nya inkomstpensionstillägget har gett effekt. För många har de statliga förstärkningarna fungerat som en krockkudde mot inflationen.
Det handlar om ett viktigt trendbrott för en grupp som länge halkat efter i den ekonomiska statistiken. Dock bör det betonas att det ekonomiska gapet mellan män och kvinnor i pensionssystemet består, även om det nu minskat något.
Systemet har ökat inkomsterna
När inflationen skenade under 2022 och 2023 var oron stor för att pensionerna skulle urholkas helt. Men rapporten visar på en annan verklighet. Eftersom grundskyddet är kopplat till prisbasbeloppet har de som får dessa ersättningar sett sina utbetalningar räknas upp i takt med att priserna på mat och el stigit.
Detta innebar att de blev berättigade till garantipension som motverkade en minskning av deras totala inkomster.
Prognosen framåt ger skäl till oro
Även om siffrorna för det senaste decenniet ser ljusa ut hopar sig orosmolnen framöver. Pensionsmyndigheten varnar för att den positiva trenden kan vara på väg att plana ut, framgår det av prognosen för åren 2027 till 2029.
Om inflationen fortsätter att överstiga både löneutvecklingen och de indexeringar som görs av inkomstpensionen riskerar den disponibla inkomsten att minska för de flesta typer av pensionärshushåll.
