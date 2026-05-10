Köpläge: Här får du mest fritidshus för pengarna

Fritidshus med havsutsikt lockar

Hetast är förstås fritidshus med havsutsikt, även om kåken behöver renoveras.

På skärgårdsöarna är priserna som regel något lägre, bland annat då enda möjligheten att komma dit är med båt vilket gör det dyrare att bygga och renovera.

På delar av Västkusten har priserna på smultronställen sjunkit med 12 procent, men intresset börjar vakna till liv igen. Även från danskar och holländare, enligt fastighetsmäklare som Di pratat med.

Högt i kurs står egen båtplats och brygga när spekulanterna går på fritidshusjakt.

Här går stugpriserna upp just nu

I Orust och Strömstad har priserna på fritidshus ökat med 7 respektive 9 procent, uppger tidningen vidare och berättar att snittpriset på ett fritidshus i Strömstad nu kostar 3,5 miljoner kronor medan riset i Strömstad är 4,5 miljoner kronor.

På Gotland har priserna gått ner med 3 procent den senaste tolvmånadersperioden, men efterfrågan har enligt uppgift ökat i år jämfört med hur det såg ut i fjol.

Löften har också kommit från regeringen att sänka priserna för färjetrafiken, åtminstone för pendlande gotlänningar.

I Norrbotten attraherar Pite havsbad

I Norrland har priserna minskat med 5-10 procent. Trots det tycks efterfrågan på stugor vara stor, särskilt strandnära objekt och helst mest vattentoalett, dusch och tvättmaskin.

Ät fritidshuset dessutom vinterbonat ses det som en bonus.

”Förutom Piteåbor så kommer köpare från omkringliggande städer. Många från Kiruna och Gällivare har köpt fritidshus runt Pite havsbad”, berättar Anna Marklund, mäklare Svensk Fastighetsförmedling i Piteå, i artikeln där hon även säger att hon tror att de nya bolånereglerna gör färdigrenoverade hus mer attraktiva än renoveringsobjekt.

När det gäller priserna på fritidshus i norr noterar Gävleborg och Västernorrland störst prisfall på 10 respektive 9 procent.

I Dalarna och fjällorter är utbudet av fritidshus nu ovanligt stort, samtidigt som priserna är ned några procent jämfört med förra året.

Mäklare: Stora prisvariationer i Skåne

Det tar också längre tid att sälja fritidshus, exempelvis i Åre där priserna enligt mäklare har ökat något i likhet med på andra skidorter.

Köparna är ofta stockholmare men även intressenter från andra städer i Sverige hör av sig till samman med en del norrmän, britter, holländare och danskar.

I Skåne varierar prisbilden stort, bland annat har Österlen varit föremål för en längre tids prispress, samtidigt säger Susanne Hansen vid Fastighetsbyrån i Båstad till Di att exklusiva objekt kan gå för 40-50 miljoner kronor medan mer ordinära fritidshus säljs för ett par miljoner.

