Med köpet av fritidshus följer en rad kostnader som du måste ta med i beräkningarna för att inte överraskas av en kostnadschock.
Ta höjd för alla dolda avgifter med fritidshuset
Utöver köpet av fritidshus, som drar i väg med lån och räntor, tillkommer avgifter för elnät och sophämtning, vatten och avlopp.
Det här är avgifter som höjts sedan 2024, vilket inte får glömmas bort.
Där till kan behov av att renovera fritidshuset uppstå. Det kan behövas målas om, nya rör kan behöva läggas och altanen byggas om.
Om grunden dessutom behöver en rejäl renovering rinner kostnaderna i väg.
Missa inte: Fyndläge på fritidshus – vräks bort till underpriser DagensPS
Kostar över 100 000 kronor om året
Dagens Industri tar upp de oväntade avgiftsfällorna som fritidshusägare inte kan bortse från. Det handlar som framgår om både driftskostnader och underhåll av smultronstället.
Tidningen berättar att Länsförsäkringar för ett par år sedan räknade på vad det kostar att äga ett fritidshus. Summan per år då var 107 000 kronor.
Den schablonmässiga uträkningen baseras på att fritidshuset kostat 2 miljoner kronor och affären finansierats med 70 procents belåna till en ränta på 4 procent. Och att den årliga elförbrukningen är 6 500 kWh.
Hyr sommarstugan – slipp fällorna
Med facit i hand är kanske att hyra en sommarstuga ingen dum idé, eller låna en stuga av släkt och vänner.
Di konstaterar att det kan kosta 30 000 kronor eller mer per vecka att äga ett fritidshus, vilket då blir ett dyrt nöje.
Ett alternativ för dämpa kostnadschocken är förstås att hyra ut sitt drömhus. Är det ett populärt område går det att dra in uppemot 10 000 kronor per vecka under högsäsong.
Läs även: Här är fritidshuset billigare än i Sverige: ”Låga priser” DagensPS
Hyr ut fritidshuset – det är skattefritt
Hyr du ut själv blir förtjänsten störst, annars måste du betala provision till uthyrningsföretaget som administrera det hela.
Det är skattefritt upp till 50 000 kronor per år att hyra ut fritidshuset. Det kan ju vara värt att fundera på i stället för att du kanske måste avyttra ”paradiset”. Läs mer om reglerna för uthyrning av fritidshuset.
Läs också: Här har fritidshusen blivit 30 procent billigare: ”Pressas i pris” DagensPS
Läs mer: Nu kan du fynda fritidshus – så många säljs under utgångspris Realtid