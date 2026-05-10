Ta höjd för alla dolda avgifter med fritidshuset

Där till kan behov av att renovera fritidshuset uppstå. Det kan behövas målas om, nya rör kan behöva läggas och altanen byggas om.

Om grunden dessutom behöver en rejäl renovering rinner kostnaderna i väg.

Kostar över 100 000 kronor om året

Dagens Industri tar upp de oväntade avgiftsfällorna som fritidshusägare inte kan bortse från. Det handlar som framgår om både driftskostnader och underhåll av smultronstället.

Tidningen berättar att Länsförsäkringar för ett par år sedan räknade på vad det kostar att äga ett fritidshus. Summan per år då var 107 000 kronor.

Den schablonmässiga uträkningen baseras på att fritidshuset kostat 2 miljoner kronor och affären finansierats med 70 procents belåna till en ränta på 4 procent. Och att den årliga elförbrukningen är 6 500 kWh.