Kontanter värdelösa i butik – tusentals svenskar fast i bank

Tusentals svenskar fast i bank – får inte tillbaka sina pengar

En annan nyhet som väckt stort intresse i veckan rör JAK Medlemsbank.

Bakom bilden av en medlemsägd och hållbar bank växer en allt större skuld till de egna medlemmarna. Problemet gäller de så kallade låneinsatserna, där låntagare tidigare betalade in omkring sex procent av lånebeloppet och sedan väntade sig att få tillbaka pengarna när lånet var slutbetalt.

Men återbetalningarna har gått mycket långsamt.

Enligt uppgifter är banken nu skyldig sina medlemmar 94 miljoner kronor. Under andra halvan av 2025 betalades omkring 500 000 kronor ut. I den takten kan det ta 94 år innan alla fått tillbaka sina pengar.

”Det är ett stort problem att många uppfattat sig vara enbart kunder i banken, och inte investerare. För det här är en insats som man som medlem kan förlora”, säger Rebecca Söderström, docent i civilrätt.

Pengarna omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och enligt Finansinspektionen har många medlemmar missförstått vad de faktiskt gått in i.

Pensionsmissen som kan ge 16 800 mer i månaden

På pensionsfronten kunde PS i veckan berätta att den som inte gör ett aktivt val i sin tjänstepension kan gå miste om mycket stora belopp längre fram i livet.

”Det vanligaste misstaget svenskar gör när det gäller pensionen är att inte göra ett aktivt val i sin tjänstepension. De flesta hamnar automatiskt i traditionell försäkring utan att veta om det”, säger Säkras pensionsekonom Trifa Chireh.

Säkras beräkningar visar att en 30-årig ingenjör med 50 000 kronor i månadslön kan höja sin framtida pension från cirka 37 700 kronor till omkring 54 500 kronor i månaden genom att flytta halva tjänstepensionen från tradförsäkring till fondförsäkring. Det motsvarar 16 800 kronor mer i månaden.

Den som inte gör ett aktivt val kan gå miste om miljonbelopp, konstaterar Trifa Chireh

Juristen varnar: Fritidshus vid vatten kan bli en dyr fälla

Drömmen om en sommarstuga vid vattnet kan även det bli en privatekonomisk mardröm.

I veckan varnade strandskyddsjuristen Giedre Jirvell för att köpare riskerar att ärva gamla regelbrott. Den som köper ett fritidshus tar nämligen inte bara över byggnaderna, utan också ansvaret för olovliga åtgärder som kan ha gjorts långt tidigare.

”Strandskyddet saknar preskription. En olovlig åtgärd som vidtogs för trettio år sedan är lika olaglig idag, och ansvaret följer fastigheten – inte den som en gång byggde”, säger hon.

Särskilt bryggor pekas ut som en vanlig och dyr risk. Många tror felaktigt att gamla anläggningar automatiskt är godkända eller att ett servitut räcker, men så är det inte.

Kostnaden för rivning kan bli mycket hög och i vissa fall kan även vite tillkomma.

Experten: Ta ut pensionen redan vid 64

Vi avslutar veckan med ännu en pensionsnyhet, den här gången om ålder.

Medan många råd handlar om att vänta så länge som möjligt med pensionsuttaget, menar Folksam-experten Håkan Svärdman att det för vissa faktiskt kan vara smart att börja ta ut den allmänna pensionen redan vid 64 års ålder, samtidigt som man fortsätter jobba.

”Ja det är faktiskt ett tips. Om jag skulle fylla 64 år och börja ta ut pension helt och hållet på en gång, så skulle förvisso min skatt bli lite högre de första åren. Men jämför man med någon som är lika gammal och som väntar till riktåldern så kommer det dröja tills vi fyller 80-82 år innan de går om mig i pensionsutbetalning. Och vem vet om man lever så länge”, säger Svärdman.

Däremot anser han inte att man bör röra tjänstepensionen lika tidigt, utan låta den ligga kvar och växa.

