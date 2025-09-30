Små beslut i dag kan göra stor skillnad för hur din ekonomi ser ut som pensionär. Det berättar Roger Jansson på Avtalat och Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.
Experterna tipsar: Så enkelt kan du höja din tjänstepension
Siffror sammanfattade av SPP visar att tjänstepensionen är på väg att bli den viktigaste delen av svenskarnas pension.
Idag utgör tjänstepensionen 39 procent av alla pensionsinbetalningar och för vissa, inte minst höginkomsttagare, står tjänstepensionen för nästan hälften av den totala pensionen. Det konstaterade Dagens PS tidigare i år.
Men trots att nio av tio svenskar idag omfattas av tjänstepensionen är okunskapen stor. Bland annat visar undersökningar att fyra av tio privatanställda inte ens läser den information de får om sin tjänstepension, en andel som motsvarar två miljoner individer.
Miljarderna växer i systemet
Inbetalningarna från arbetsgivarna har skjutit i höjden de senaste tio åren – från 140 miljarder kronor år 2015 till 240 miljarder i fjol. Samtidigt har kapitalet som förvaltas tredubblats och uppgår nu till omkring 3 000 miljarder kronor.
Trots de växande summorna är många osäkra på hur tjänstepensionen fungerar, skriver E55. En vanlig missuppfattning är att den är för krånglig för att förstå och att man inte själv kan påverka den.
Men det är fel, menar Roger Jansson, pensions- och försäkringsspecialist på Avtalat.
”De vanligaste missuppfattningarna om tjänstepension är att det hela är krångligare än vad det faktiskt är och att man inte kan göra något för att påverka sin situation”, säger han till Svenska Dagbladet.
Se över din pension vid förändringar
Att hålla koll på pensionen behöver inte vara ett heltidsjobb. Roger Jansson rekommenderar att man ser över sina avtal och placeringar i samband med större förändringar i livet, till exempel när man byter jobb eller när barnen flyttar hemifrån.
Han påminner också om att Avtalat kan svara på frågor.
”Vi sysslar inte med rådgivning, men hör av dig och berätta vilka valmöjligheter du har så kan vi ofta guida ganska långt och flagga för saker du bör tänka på”, säger han.
Så kan du påverka avkastningen på din tjänstepension
Ett annat tips handlar om hur pengarna placeras. Den som inte gör ett aktivt val hamnar i en traditionell försäkring – ett tryggt men lågavkastande alternativ.
”Men är du till exempel 25 år och kan tänka dig att ta mer risk för att få upp avkastningen, så kan du välja att gå över till en fondförsäkring”, säger Roger Jansson.
Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, framhåller samtidigt vikten av att hålla nere avgifterna.
“Det är tumregeln. Sedan kan man känna sig rätt trygg med att priserna är pressade inom tjänstepensionen. Köper du samma fond privat så är avgiften ofta högre”, säger hon och påminner om att avgiften för en global indexfond inte bör överstiga 0,2 procent.
Faktum är att du, genom att flytta dina gamla tjänstepensioner till fonder med lägre avgifter, kan höja din totala pension med över en miljon kronor.
Fundera på efterlevandeskyddet
Det tredje rådet gäller efterlevandeskydd – en försäkring som gör att din familj får din pension om du avlider.
”Fler borde fundera ett varv på vad som händer om du dör. Har du familj kan det vara bra att ha ett efterlevandeskydd, men är du singel och lever livet ska du inte ha det eftersom det äter av din egen pension”, säger Monica Zettervall till SvD.
Hon betonar också att reglerna varierar: ”I vissa avtal måste man aktivt välja till ett skydd och i andra måste man aktivt välja bort det. Så det gäller att se över vad som gäller just dig”.
Här kan du läsa fler tips gällande tjänstepensionen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
