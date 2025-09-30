Experterna tipsar: Så enkelt kan du höja din tjänstepension

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Se över din pension vid förändringar

Att hålla koll på pensionen behöver inte vara ett heltidsjobb. Roger Jansson rekommenderar att man ser över sina avtal och placeringar i samband med större förändringar i livet, till exempel när man byter jobb eller när barnen flyttar hemifrån.

Han påminner också om att Avtalat kan svara på frågor.

”Vi sysslar inte med rådgivning, men hör av dig och berätta vilka valmöjligheter du har så kan vi ofta guida ganska långt och flagga för saker du bör tänka på”, säger han.

Färre klarar sig på allmän pension. Samtidigt visar nya siffror att tjänstepensionen är på väg att bli den viktigaste delen av svenskarnas pension (Foto: Fredrik Sandberg/TT/Canva)

Så kan du påverka avkastningen på din tjänstepension

Ett annat tips handlar om hur pengarna placeras. Den som inte gör ett aktivt val hamnar i en traditionell försäkring – ett tryggt men lågavkastande alternativ.

”Men är du till exempel 25 år och kan tänka dig att ta mer risk för att få upp avkastningen, så kan du välja att gå över till en fondförsäkring”, säger Roger Jansson.

Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, framhåller samtidigt vikten av att hålla nere avgifterna.

“Det är tumregeln. Sedan kan man känna sig rätt trygg med att priserna är pressade inom tjänstepensionen. Köper du samma fond privat så är avgiften ofta högre”, säger hon och påminner om att avgiften för en global indexfond inte bör överstiga 0,2 procent.

Faktum är att du, genom att flytta dina gamla tjänstepensioner till fonder med lägre avgifter, kan höja din totala pension med över en miljon kronor.

Fundera på efterlevandeskyddet

Det tredje rådet gäller efterlevandeskydd – en försäkring som gör att din familj får din pension om du avlider.

”Fler borde fundera ett varv på vad som händer om du dör. Har du familj kan det vara bra att ha ett efterlevandeskydd, men är du singel och lever livet ska du inte ha det eftersom det äter av din egen pension”, säger Monica Zettervall till SvD.

Hon betonar också att reglerna varierar: ”I vissa avtal måste man aktivt välja till ett skydd och i andra måste man aktivt välja bort det. Så det gäller att se över vad som gäller just dig”.

Här kan du läsa fler tips gällande tjänstepensionen.