Europas billigaste land – då eldar Riksbanken upp dina pengar

Europas billigaste länder – här räcker pengarna längst

ANNONS

Annat som varit i fokus i veckan är resor. Särskilt billiga sådana.

Trots att Europa blivit dyrare de senaste åren finns det fortfarande destinationer där pengarna i plånboken räcker längre.

En analys visar att Nordmakedonien är Europas billigaste resmål 2026. Här kostar en öl runt 20 kronor och en cappuccino cirka 16.

Även Rumänien, Bulgarien, Polen och Kroatien pekas ut som prisvärda alternativ.

”Även i år får man mycket valuta för pengarna om man tittar österut – i exempelvis trendiga Polen är Gdansk, Warszawa och Krakow mellan 25-32 procent billigare än Stockholm”, säger Niklas Lydahl, COO på Forex.

För den som vill resa billigt rekommenderas också att undvika högsäsong och välja mindre turisttäta områden.

Nordmakedonien och Rumänien är bra alternativ för dig som vill resa billigt i år (Foto: Unsplash)

Då kan Riksbanken bränna dina pengar

ANNONS

Tillbaka till Sverige, där gamla sedlar hamnat i fokus. Dessa kan nämligen lösas in hos Riksbanken. Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas.

Flera uppmärksammade fall visar hur personer blivit av med stora summor efter att ha misslyckats med att styrka ursprunget. Bland annat blev en Väsbybo av med över en miljon kronor i kontanter då han inte kunde bevisa varifrån pengarna kom.

”Det hela handlar ju om att inte vi ska få in olagliga pengar, det vill säga pengar som kommer från terrorverksamhet eller annan illegal brottslig verksamhet”, förklarar Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea.

Och om ansökan avslås skickas sedlarna inte tillbaka – de förstörs.

”Vi kanske skulle sätta upp dem på väggen eller göra någon bricka av dem eller någonting som ett minne över hur hårt hon jobbade och hur sparsam hon var. Då visade det sig att de hade bränt upp sedlarna, så man får inte tillbaka pengarna heller”, säger en kvinna som skickade in 40 000 kronor i ogiltiga sedlar till Riksbanken.

Framöver kan reglerna skärpas. Riksbanken har föreslagit en preskriptionstid på tio år för gamla sedlar från och med 2027.

Oro slår mot bostadsmarknaden – nu backar svenskarna

Vidare till bostadsmarknaden. I veckan visade nya siffror att hushållens förväntningar vänder nedåt, detta efter en period av ökad optimism.

ANNONS

SEB:s boprisindikator faller i april till 38, från 47 månaden innan. Samtidigt minskar andelen som tror på stigande priser.

”Det ger en tydlig signal om att hushållen snabbt tar till sig av globala oroligheter framför stegvisa förbättringar i privatekonomin”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Bakom utvecklingen ligger ökad geopolitisk oro och stigande ränteförväntningar.

Det får också fler att överväga att binda sina bolån.

Så får du 2 000 kronor mer i pension – varje månad

Vi avslutar veckan där vi började – med pension.

I veckan konstaterade PS att den som väntar med sitt pensionsuttag kan förvänta sig tillskott i kassan.

”Ett vanligt misstag är att ta ut den allmänna pensionen så tidigt som möjligt. Från 2026 går det vid 64 års ålder, men många underskattar hur mycket pensionen sjunker av ett tidigt uttag”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh.

ANNONS

Den som jobbar ett år längre efter riktåldern kan få mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension, varje månad, livet ut.

Förklaringen är både fortsatt intjänande och att pensionen fördelas över färre år.

Dessutom sänks skatten från 67 års ålder, vilket gör att mer pengar stannar kvar i plånboken.

