Ny lag om kontanter 2026 – så påverkas du 

Med den definitionen är Sverige redan där, hävdade man i en rapport från kommunikationsföretaget Insight Intelligence.

Det är en utveckling som fått kritik.

”När kontanter inte kan användas innebär det att människor som inte har tillgång till digitala betalverktyg stängs ute”, sa Björn Eriksson, ledare av kontantupproret, i fjol.

Och nu svänger politiken.

I ett nytt lagförslag vill man säkra Sveriges kontanter. Det innebär att flera butiker från sommaren 2026 kan tvingas ta emot både sedlar och mynt.

Bakgrunden är en växande oro för både krisberedskap och att vissa grupper riskerar att hamna utanför när betalningar blir helt digitala.

Matbutiker – måste ta emot kontanter

För dig som konsument innebär förändringen att du lättare ska kunna använda kontanter i viktiga sammanhang.

Den största förändringen gäller livsmedelsbutiker.

Som konsument ska du, förslagsvis från och med 1 juni 2026, alltid kunna betala med kontanter i mataffären, så länge butiken är bemannad.

Blir lagen verklighet blir butikerna skyldiga att ta emot kontanter, med vissa undantag. Bland annat får kontanterna inte innebära en säkerhetsrisk för personalen.

Syftet är att säkerställa att alla kan köpa nödvändiga varor, även om digitala betalningar inte fungerar eller om man saknar kort och appar.