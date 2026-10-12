Hyresgästens elbil femdubblade elräkningen – nära sluta i mord

Vill ha en laddstation på tomten

Under hösten det året ville hyresgästen få en laddstation för elbilar installerad på gården, vilket hyresvärden inte gick med på.

I november skaffade ändå hyresgästen en elbil som han började ladda via ett vanligt vägguttag på husets yttervägg.

Resultatet blev att den månatliga elräkningen femdubblades – och att hyresvärden förbjöd laddningen med hänsyn även till brand- och elsäkerhet.

I februari 2024 överlämnade hyresvärden skriftliga meddelanden om el och vatten till hyresgästen, som vägrade ta emot dem och gick in i sin lägenhet.

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Gick till attack med kniv

Där tog han en kniv för att ”skydda sig”, rusade till hyresvärdens ingång och gick till attack mot 80-åringen.

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Den äldre mannen fick djupa sår på händerna av kniven 33-åringen anföll honom med.

Hyresgästen fick ytterligare ett raseriutbrott och sparkade hyresvärden i huvudet två eller tre gånger.

Han gick sedan och hittade en tung trästock framför huset, för att sedan slänga den mot den äldre mannen.

Hyresvärden behövde intensivvård efter skadorna, som bedömdes som livshotande, och har fortfarande inte återhämtat sig helt från alla skador.

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Den 80-årige hyresvärden fick livshotande skador och var nära döden efter att hyresgästen gått till attack efter tvist kring en elbil. Arkivbild. (Foto: Stina Stjernkvist /TT)

Villkorlig dom och samhällstjänst

Efter bråket återvände hyresgästen till sin egen lägenhet, men ringde snart vänner och anmälde sig själv till polisen.

Nu har fallet, efter en lång fördröjning, prövats i Östra Nylands tingsrätt där mannen, i dag 36 år, döms för grov misshandel.

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Rätten tar hänsyn till att han sedan tidigare är diagnostiserad med psykisk ohälsa och dömer honom till ett år och åtta månaders villkorligt fängelse och 80 timmars samhällstjänst.

Mannen ska även betala 26 000 euro i skadestånd till offret plus ränta, samt 13 000 euro i rättegångskostnader.

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