En konflikt kring en hyresgästs elbil slutade i att hyresgästen gick till fysisk attack mot sin hyresvärd, som var nära döden.
Hyresgästens elbil femdubblade elräkningen – nära sluta i mord
Det hela handlar om en äldre man som hyrde ut en radhuslägenhet, belägen på samma tomt som hans egen bostad, till en yngre man.
Till en början kom de två männen i finska Vanda bra överens, men det hela slutade i katastrof – bland annat utifrån en elbil och de kostnader den förde med sig.
Det var efter att den då 33-årige mannen hyrt radhuslägenheten i 1,5 år som relationen till hyresvärden började försämras.
Till en början handlade det om småsaker. Hyresgästen eldade kartong i öppna spisen – men klagade i sin tur på att hyresvärden ”förde oväsen” i ett förråd intill hans sovrum.
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Vägrade betala – vägrade lyssna
Sommaren för två år sedan hade hyresvärden, en man i 80-årsåldern, tänkt höja hyran för 33-åringen, skriver Iltalehti.
Han avstod från hyreshöjningen men beslutade sig, i strid med hyresavtalet, för att debitera hyresgästen separata avgifter för vatten och el.
Hyresgästen betalade avgifterna under några månader men slutade med det i november.
När hyresvärden påminde vägrade han betala och slutade sedan helt svara på hyresvärdens meddelanden.
Han hävdar dessutom att hyresvärden försökt ta sig in i lägenheten med nyckel, att han kände sig trakasserat och att han planerat att flytta därifrån.
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Vill ha en laddstation på tomten
Under hösten det året ville hyresgästen få en laddstation för elbilar installerad på gården, vilket hyresvärden inte gick med på.
I november skaffade ändå hyresgästen en elbil som han började ladda via ett vanligt vägguttag på husets yttervägg.
Resultatet blev att den månatliga elräkningen femdubblades – och att hyresvärden förbjöd laddningen med hänsyn även till brand- och elsäkerhet.
I februari 2024 överlämnade hyresvärden skriftliga meddelanden om el och vatten till hyresgästen, som vägrade ta emot dem och gick in i sin lägenhet.
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Gick till attack med kniv
Där tog han en kniv för att ”skydda sig”, rusade till hyresvärdens ingång och gick till attack mot 80-åringen.
Den äldre mannen fick djupa sår på händerna av kniven 33-åringen anföll honom med.
Hyresgästen fick ytterligare ett raseriutbrott och sparkade hyresvärden i huvudet två eller tre gånger.
Han gick sedan och hittade en tung trästock framför huset, för att sedan slänga den mot den äldre mannen.
Hyresvärden behövde intensivvård efter skadorna, som bedömdes som livshotande, och har fortfarande inte återhämtat sig helt från alla skador.
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Villkorlig dom och samhällstjänst
Efter bråket återvände hyresgästen till sin egen lägenhet, men ringde snart vänner och anmälde sig själv till polisen.
Nu har fallet, efter en lång fördröjning, prövats i Östra Nylands tingsrätt där mannen, i dag 36 år, döms för grov misshandel.
Rätten tar hänsyn till att han sedan tidigare är diagnostiserad med psykisk ohälsa och dömer honom till ett år och åtta månaders villkorligt fängelse och 80 timmars samhällstjänst.
Mannen ska även betala 26 000 euro i skadestånd till offret plus ränta, samt 13 000 euro i rättegångskostnader.