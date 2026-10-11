Drygt 1 300 kronor i månaden på ett sparkonto till barnen. Roligt – om de klarar att vänta till år 2083 för att få pengarna.
Sparar till barnen: Pengarna låsta till år 2083
Det handlar om pensionssparande till barnen, något som blir alltmer populärt inte minst i USA och Storbritannien.
Richard och Caitlin Brand sparar 100 pund i månaden, motsvarande cirka 1 320 kronor, till sina barn – men de får inte tillgång till pengarna förrän de är 57 år, år 2082 respektive 2083.
Enligt nu gällande brittiska regler för privat pensionssparande kan barnen nämligen inte ta ut pengarna förrän de nått 57 ljus i födelsedagstårtan.
Trots den långa väntetiden är föräldrarna, själva 30 respektive 28 år gamla, övertygade om att sparandet är bra.
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”Kan växa i decennier”
”Genom att spara till deras pensioner kan vi vara en del av deras framtid långt efter att vi själva inte längre finns kvar. Dessutom får pengarna flera decennier på sig att växa”, säger paret hos BBC.
Utöver barnens pensioner har Richard och Caitlin dessutom öppnat så kallade ”Junior ISA”-sparkonton åt barnen.
Där sätter de in 60 pund i månaden per barn, pengar barnen kan disponera när de fyllt 18 år.
”Perfekt kombination” att spara så
Paret anser att kombinationen är perfekt. ISA-kontona kan hjälpa barnen med kostnader för universitet, att starta eget eller till kontantinsatsen för en bostad – pensionssparandet ge dem ekonomisk trygghet långt senare i livet.
Eftersom paret totalt sätter av 220 pund i månaden till barnens fonden plus 200 pund till egna privata pensioner och sparande – motsvarande totalt 5 400 kronor – måste de leva mer sparsamt än tidigare.
”Vi lever inte precis på gränsen till fattigdom, men att investera de här pengarna innebär att vi får dra in lite på annat”, säger Richard.
”Vi äter inte ute lika ofta som förr, vilket är tråkigt eftersom vi är matälskare – och vi lägger inte lika mycket pengar på presenter till varandra vid födelsedagar och jul.”
Pensionssparande för barn, ”Junior Sipp” som är självförvaltade individuella pensionskonton, infördes i Storbritannien 2001.
Man kan sätta in högst 2 880 pund per år, vilket staten sedan toppar med 720 pund i skatteavdrag så att summan blir totalt 3 600 pund.
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Tredubblats sedan 2023
Populariteten de senaste åren har ökat markant, enligt branschstatistik. Hargreaves Lansdown uppger att de under en tolv månaders period fram till april i år, såg 2,5 gånger fler nyöppnade konton jämfört med perioden innan.
Ett annat företag, Fidelity, uppger att antalet konton ”mer än tredubblats” sedan december 2023.
För föräldrar som har råd kan kapitalet växa avsevärt innan barnet kan ta del av pengarna, säger Jemma Slingo, pensionsspecialist på Fidelity, hos BBC.
”Om man sätter in 50 pund i månaden från födseln – inklusive skatteavdrag – skulle familjen ha bidragit med 10 800 pund under dessa 18 år. Kapitalet skulle kunna växa till omkring 135 000 pund fram till pensionsåldern”, beräknar hon.
”Det är just detta som är fördelen med att börja tidigt: relativt små belopp får exceptionellt lång tid på sig att växa genom ränta-på-ränta-effekten”, påpekar Slingo.
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Finns en variant i USA
Även i USA har sparformen blivit aktuell. I juli i år lanserade Donald Trump ett nytt pensionssparande för barn, ”Trump Accounts”.
Familj, vänner, arbetsgivare kan sätta in upp till 5 000 dollar per år och barn.
Skillnaden mot Storbritannien är att barnen kan ta ut pengarna när de fyller 18 år. Dock belastas uttagen med skatt och en möjlig straffavgift på tio procent om uttagen görs före 59,5 års ålder.
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