Sparar till barnen: Pengarna låsta till år 2083

”Perfekt kombination” att spara så

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Paret anser att kombinationen är perfekt. ISA-kontona kan hjälpa barnen med kostnader för universitet, att starta eget eller till kontantinsatsen för en bostad – pensionssparandet ge dem ekonomisk trygghet långt senare i livet.

Eftersom paret totalt sätter av 220 pund i månaden till barnens fonden plus 200 pund till egna privata pensioner och sparande – motsvarande totalt 5 400 kronor – måste de leva mer sparsamt än tidigare.

”Vi lever inte precis på gränsen till fattigdom, men att investera de här pengarna innebär att vi får dra in lite på annat”, säger Richard.

”Vi äter inte ute lika ofta som förr, vilket är tråkigt eftersom vi är matälskare – och vi lägger inte lika mycket pengar på presenter till varandra vid födelsedagar och jul.”

Pensionssparande för barn, ”Junior Sipp” som är självförvaltade individuella pensionskonton, infördes i Storbritannien 2001.

Man kan sätta in högst 2 880 pund per år, vilket staten sedan toppar med 720 pund i skatteavdrag så att summan blir totalt 3 600 pund.

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Tredubblats sedan 2023

Populariteten de senaste åren har ökat markant, enligt branschstatistik. Hargreaves Lansdown uppger att de under en tolv månaders period fram till april i år, såg 2,5 gånger fler nyöppnade konton jämfört med perioden innan.

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Ett annat företag, Fidelity, uppger att antalet konton ”mer än tredubblats” sedan december 2023.

För föräldrar som har råd kan kapitalet växa avsevärt innan barnet kan ta del av pengarna, säger Jemma Slingo, pensionsspecialist på Fidelity, hos BBC.

”Om man sätter in 50 pund i månaden från födseln – inklusive skatteavdrag – skulle familjen ha bidragit med 10 800 pund under dessa 18 år. Kapitalet skulle kunna växa till omkring 135 000 pund fram till pensionsåldern”, beräknar hon.

”Det är just detta som är fördelen med att börja tidigt: relativt små belopp får exceptionellt lång tid på sig att växa genom ränta-på-ränta-effekten”, påpekar Slingo.

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”Låg risk”? Men om pengarna är låsta till 2083 är det kanske svårt att bedöma. Ett sparkonto för barnen till pension blir nu alltmer populärt. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

Finns en variant i USA

Även i USA har sparformen blivit aktuell. I juli i år lanserade Donald Trump ett nytt pensionssparande för barn, ”Trump Accounts”.

Familj, vänner, arbetsgivare kan sätta in upp till 5 000 dollar per år och barn.

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Skillnaden mot Storbritannien är att barnen kan ta ut pengarna när de fyller 18 år. Dock belastas uttagen med skatt och en möjlig straffavgift på tio procent om uttagen görs före 59,5 års ålder.

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