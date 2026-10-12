Misstänkta mordbranden i guldgruvan: "Kan kosta oss tio miljoner"

Polisen utreder nu branden som misstänkt mordbrand, meddelar man på sin hemsida.

Ingen personal från Botnia Gold eller bolagets huvudentreprenör Bergteamet skadades i samband med den misstänkta mordbranden eller insatsen.

Två personer från räddningstjänsten fick föras till sjukhus efter att ha utsatts för brandrök.

Botnia Gold har i nuläget inga ytterligare bekräftade uppgifter om deras tillstånd, skriver bolaget i en uppdatering måndag morgon.

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Tre specialfordon förstördes

Skadeinventeringen visar att tre specialfordon har totalförstörts i den misstänkta mordbranden. Det rör sig om en betonglastbil, en betongspruta samt ett laddfordon för hantering och laddning av sprängmedel i gruvverksamheten.

Fordonen ägs dels av Botnia Gold, dels av bolagets huvudentreprenör Bergteamet.

Dessutom har ett isolerat förrådstält på cirka 450 kvadratmeter totalförstörts. I tältet förvarades delar av gruvans förnödenheter samt mindre inventarier såsom pumpar, verktyg och annan utrustning.

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Skadornas omfattning kunde begränsas avsevärt genom ett snabbt och rådigt ingripande av Bergteamets personal på plats innan räddningstjänsten anlände och kunde fortsätta insatsen, skriver Botnia Gold.

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