Misstänkta mordbranden i guldgruvan: "Kan kosta oss tio miljoner"

Botnia Gold lämnar nu en uppdatering efter den misstänkta mordbranden vid gruvan i helgen. Två ur räddningstjänsten fick föras till sjukhus.
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Som Dagens PS tidigare rapporterat utbröt en brand lördag kväll i ett förrådstält vid Fäbodtjärngruvan.
Branden var släckt omkring midnatt och räddningstjänsten kunde vid 2-tiden söndag morgon överlämna anläggningen till Botnia Gold.
Polisen utreder nu branden som misstänkt mordbrand, meddelar man på sin hemsida.
Ingen personal från Botnia Gold eller bolagets huvudentreprenör Bergteamet skadades i samband med den misstänkta mordbranden eller insatsen.
Två personer från räddningstjänsten fick föras till sjukhus efter att ha utsatts för brandrök.
Botnia Gold har i nuläget inga ytterligare bekräftade uppgifter om deras tillstånd, skriver bolaget i en uppdatering måndag morgon.
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Tre specialfordon förstördes
Skadeinventeringen visar att tre specialfordon har totalförstörts i den misstänkta mordbranden. Det rör sig om en betonglastbil, en betongspruta samt ett laddfordon för hantering och laddning av sprängmedel i gruvverksamheten.
Fordonen ägs dels av Botnia Gold, dels av bolagets huvudentreprenör Bergteamet.
Dessutom har ett isolerat förrådstält på cirka 450 kvadratmeter totalförstörts. I tältet förvarades delar av gruvans förnödenheter samt mindre inventarier såsom pumpar, verktyg och annan utrustning.
Skadornas omfattning kunde begränsas avsevärt genom ett snabbt och rådigt ingripande av Bergteamets personal på plats innan räddningstjänsten anlände och kunde fortsätta insatsen, skriver Botnia Gold.
Sprängmedel fanns i närheten
En container för förvaring av sprängmedel fanns i området men var placerad på behörigt avstånd från branden.
Containern stod under räddningstjänstens observation och vatten begöts utvändigt i förebyggande syfte för att minska risken för överhettning.
Produktionen i Fäbodtjärnsgruvan har nu återupptagits, initialt med reducerad kapacitet. Produktionstakten bedöms kunna ökas successivt till nära full kapacitet under den kommande veckan. Bolagets bedömning är dock att full produktionstakt uppnås om cirka tre veckor, skriver Botnia Gold i dag.
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Kan kosta bolaget tio miljoner
Branden kan medföra engångskostnader för bolaget, vilka nu beräknas till cirka 5-10 miljoner kronor. Det slutliga utfallet påverkas bland annat av pågående försäkringsärenden kring branden.
Polisens förundersökning om mordbrand fortsätter och orsaken till branden är ännu inte fastställd.
Tekniska undersökningar av brandplatsen inleds under måndagen, är beskedet.
”Det viktigaste är att ingen av våra eller Bergteamets medarbetare kom till skada”, säger Botnia Golds vd Fredrik Bergsten.
”Vi är mycket tacksamma för Bergteamets personals snabba och viktiga agerande på plats, som bidrog till att begränsa brandens omfattning, och för räddningstjänstens insats under natten.”
”Att produktionen redan kunnat återupptas visar samtidigt på ett mycket starkt arbete från organisationen och våra entreprenörer. Nu ligger fokus på att successivt återgå till full produktionstakt.”
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