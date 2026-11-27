En man behöll en sten han hittat och hoppades den innehöll guld. Det gjorde den inte – den var värd betydligt mer än så.
Hittade sten han trodde var guld – den var värd mer än så
År 2015 letade David Hole efter mineraler i Maryborough Regional Park, som ligger i centrala Victoria i Australien.
Han gick runt med sin metalldetektor och hittade något ovanligt; en tung, rödaktig sten som låg inbäddad i gul lera.
David Hole tog med stenen hem och försökte bearbeta den, eftersom han var övertygad om att det fanns en guldklimp inuti.
Inte minst var han övertygad om det, eftersom Maryborough ligger i det område som är känt som ”Goldfields”, där Australiens guldrush nådde sin kulmen under 1800-talet.
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Stod emot alla försök
Hole testade med stensåg, vinkelslip, borrmaskin och till och med syra men inte ens med slägga lyckades han åstadkomma en spricka i stenen.
Orsaken? Det var inte någon guldklimp inuti. Hans sten var i stället en sällsynt meteorit, skriver Science Alert.
”Den hade ett skulpterat utseende med små fördjupningar”, berättar Dermot Henry, geolog vid Melbourne Museum, för The Sydney Morning Herald.
”Det uppstår när de färdas genom atmosfären; utsidan smälter, och atmosfären formar dem.”
Eftersom Hole inte lyckades öppna ”stenen”, tog han den till Melbourne Museum för att få den identifierad.
”Jag har tittat på många stenar som folk tror är meteoriter”, säger Dermot Henry hos Channel 10 News.
Trots 37 år på museet och tusentals undersökta stenar, har bara två visat sig vara riktiga meteoriter. Den David Hole kom med är en av dessa två.
4,6 miljarder år gammal
”Om man hittar en sådan sten på jorden och lyfter upp den, bör den inte vara särskilt tung”, förklarar geologen Bill Birch hos Sydney Morning Herald.
De döpte den 4,6 miljarder år gamla meteoriten, 17 kilo tung, till Maryborough efter staden nära fyndplatsen.
”Meteoriter är det billigaste sättet att utforska rymden. De tar oss tillbaka i tiden och ger ledtrådar om vårt solsystems (inklusive jordens) ålder, bildande och kemi”, säger Henry.
”Vissa ger oss en inblick i vår planets inre. Andra, mer sällsynta meteoriter innehåller organiska molekyler, såsom aminosyror – livets byggstenar.”
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”Från bältet mellan Mars och Jupiter”
”Den här specifika meteoriten kommer med största sannolikhet från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Den knuffades därifrån när asteroider krockade med varandra, och till slut slog den ner på jorden”, berättar Dermot Henry hos Channel 10 News.
Forskarna menar att Maryborough-meteoriten är betydligt sällsyntare än guld, vilket gör den långt mer värdefull för vetenskapen.
”Detta är bara den 17:e meteoriten som hittats i Victoria, medan det har hittats tusentals guldklimpar”, sammanfattar Henry.
”Om man ser till händelseförloppet är det nästan, man skulle kunna säga astronomiskt att den över huvud taget upptäcktes.”
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”Du kan sitta på en guldgruva”
Meteoriter kan vara svåra att identifiera. Science Alert berättar om en annan meteorit där det tog 80 år, två ägare och en ”karriär” som dörrstopp innan en rymdsten fick sin sanna natur känd.
”Fram till nyligen hade bara en liten bråkdel av de meteoriter som landar på jorden med säkerhet kunnat kopplas till sin ursprungskropp ute i rymden”, konstaterar Science Alert.
”Det är ett utmärkt tillfälle att ta en titt i trädgården efter ovanligt tunga stenar som är svåra att slå sönder, du kan sitta på en metaforisk guldgruva.”
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