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David Hole tog med stenen hem och försökte bearbeta den, eftersom han var övertygad om att det fanns en guldklimp inuti.

Inte minst var han övertygad om det, eftersom Maryborough ligger i det område som är känt som ”Goldfields”, där Australiens guldrush nådde sin kulmen under 1800-talet.

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Hole testade med stensåg, vinkelslip, borrmaskin och till och med syra men inte ens med slägga lyckades han åstadkomma en spricka i stenen.

Orsaken? Det var inte någon guldklimp inuti. Hans sten var i stället en sällsynt meteorit, skriver Science Alert.

”Den hade ett skulpterat utseende med små fördjupningar”, berättar Dermot Henry, geolog vid Melbourne Museum, för The Sydney Morning Herald.

”Det uppstår när de färdas genom atmosfären; utsidan smälter, och atmosfären formar dem.”

Eftersom Hole inte lyckades öppna ”stenen”, tog han den till Melbourne Museum för att få den identifierad.

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”Jag har tittat på många stenar som folk tror är meteoriter”, säger Dermot Henry hos Channel 10 News.

Trots 37 år på museet och tusentals undersökta stenar, har bara två visat sig vara riktiga meteoriter. Den David Hole kom med är en av dessa två.

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