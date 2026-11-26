Du kan få pengar för fjolårets renovering

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Bidraget gäller permanentbostäder med ett värdeår före 1990 som inte redan är anslutna till fjärrvärmenätet.

Du kan bland annat få pengar för att byta fönster och dörrar, tilläggsisolera huset eller installera en bergvärmepump.

Staten står för upp till 30 procent av materialkostnaderna. Som mest kan du få 60 000 kronor per hus, men materialet måste ha kostat minst 33 334 kronor för att något bidrag ska betalas ut. Har du fått pengar under den förra bidragsomgången räknas de in i maxbeloppet.

Även arbeten som påbörjades så långt tillbaka som den 17 oktober 2025 kan omfattas. För arbeten som påbörjades mellan det datumet och den 31 augusti i år är sista ansökningsdag den 28 februari 2027. I övriga fall ska du ansöka inom sex månader från det att arbetet påbörjades.

Går att kombinera med rotavdrag

Sju av tio husägare i SBAB:s undersökning skulle vara mer benägna att energieffektivisera om de fick bättre kalkyler över vad investeringen kostar och hur mycket de kan spara.

”Många husägare vill sänka sina energikostnader och göra sina hus mer energieffektiva, men det kan vara svårt att veta vilka investeringar som ger störst effekt”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

Eftersom energibidraget gäller materialet kan du fortfarande göra rotavdrag för arbetet.

En energirenovering för 200 000 kronor, där materialet kostar 150 000 kronor och arbetet 50 000 kronor, skulle kunna bli 60 000 kronor billigare. Energibidraget står då för 45 000 kronor och rotavdraget för 15 000 kronor, förutsatt att du uppfyller villkoren för båda stöden.

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Inget bidrag beviljat i Örebro

Flest ansökningar hade den 1 november kommit in i Västra Götaland, följt av Skåne och Stockholm.

På Gotland hade 67 av 152 inkomna ansökningar redan beviljats. I Örebro län hade länsstyrelsen vid samma tidpunkt tagit emot 668 ansökningar utan att bevilja en enda.

Län Inkomna Beviljade Utbetalt (kr) Blekinge 537 56 1 392 091 Dalarna 737 37 1 313 038 Gotland 152 67 102 075 Gävleborg 728 92 2 089 236 Halland 1 087 58 1 416 144 Jämtland 292 29 518 261 Jönköping 1 137 80 2 079 655 Kalmar 693 41 996 925 Kronoberg 474 4 42 578 Norrbotten 435 21 481 194 Skåne 3 268 182 3 211 455 Stockholm 3 105 147 3 792 163 Södermanland 589 68 1 832 934 Uppsala 611 3 23 669 Värmland 736 31 849 524 Västerbotten 516 68 1 653 502 Västernorrland 655 43 1 015 730 Västmanland 381 11 0 Västra Götaland 4 061 152 4 146 976 Örebro 668 0 0 Östergötland 826 37 918 369 Totalt 21 688 1 227 27 875 519

Källa: Boverkets statistik per den 1 november 2026.

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