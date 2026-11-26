På mindre än tre månader har över 26 000 ansökningar om statens bidrag för energieffektivisering kommit in. Husägarna har hittills beviljats i snitt 36 000 kronor. Som mest kan du få 60 000 kronor, även för renoveringar som påbörjades förra året.
Rusning efter bidrag från staten – husägare får i snitt 36 000 kronor
Köks- och badrumsrenoveringar har fått stå tillbaka när energikostnaderna stigit. I en ny undersökning från SBAB uppger 45 procent av husägarna att de har prioriterat energieffektivisering framför andra investeringar i huset.
Drygt fyra av tio svarar att ett statligt bidrag skulle göra det lättare att investera i energibesparande åtgärder.
Undersökningen genomfördes i slutet av augusti, bara dagar innan statens omarbetade bidrag för energieffektivisering öppnade för ansökningar.
Fram till den 22 november hade Boverket fått in över 26 000 ansökningar. Det är en ökning med omkring 20 procent på bara tre veckor.
Snittbidraget ligger på 36 000 kronor
Den 1 november hade länsstyrelserna beviljat drygt 44 miljoner kronor, fördelat på 1 227 ansökningar. I genomsnitt rör det sig om omkring 36 000 kronor per beviljad ansökan.
Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor om året fram till och med 2030. Med dagens genomsnittliga bidragsbelopp skulle pengarna räcka till omkring 41 600 bidrag under femårsperioden, enligt Dagens PS beräkningar.
Länsstyrelserna behandlar ansökningarna i turordning och ärenden som inte hinner avgöras före årsskiftet kommer att fortsätta handläggas under 2027.
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Du kan få pengar för fjolårets renovering
Bidraget gäller permanentbostäder med ett värdeår före 1990 som inte redan är anslutna till fjärrvärmenätet.
Du kan bland annat få pengar för att byta fönster och dörrar, tilläggsisolera huset eller installera en bergvärmepump.
Staten står för upp till 30 procent av materialkostnaderna. Som mest kan du få 60 000 kronor per hus, men materialet måste ha kostat minst 33 334 kronor för att något bidrag ska betalas ut. Har du fått pengar under den förra bidragsomgången räknas de in i maxbeloppet.
Även arbeten som påbörjades så långt tillbaka som den 17 oktober 2025 kan omfattas. För arbeten som påbörjades mellan det datumet och den 31 augusti i år är sista ansökningsdag den 28 februari 2027. I övriga fall ska du ansöka inom sex månader från det att arbetet påbörjades.
Går att kombinera med rotavdrag
Sju av tio husägare i SBAB:s undersökning skulle vara mer benägna att energieffektivisera om de fick bättre kalkyler över vad investeringen kostar och hur mycket de kan spara.
”Många husägare vill sänka sina energikostnader och göra sina hus mer energieffektiva, men det kan vara svårt att veta vilka investeringar som ger störst effekt”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.
Eftersom energibidraget gäller materialet kan du fortfarande göra rotavdrag för arbetet.
En energirenovering för 200 000 kronor, där materialet kostar 150 000 kronor och arbetet 50 000 kronor, skulle kunna bli 60 000 kronor billigare. Energibidraget står då för 45 000 kronor och rotavdraget för 15 000 kronor, förutsatt att du uppfyller villkoren för båda stöden.
Inget bidrag beviljat i Örebro
Flest ansökningar hade den 1 november kommit in i Västra Götaland, följt av Skåne och Stockholm.
På Gotland hade 67 av 152 inkomna ansökningar redan beviljats. I Örebro län hade länsstyrelsen vid samma tidpunkt tagit emot 668 ansökningar utan att bevilja en enda.
|Län
|Inkomna
|Beviljade
|Utbetalt (kr)
|Blekinge
|537
|56
|1 392 091
|Dalarna
|737
|37
|1 313 038
|Gotland
|152
|67
|102 075
|Gävleborg
|728
|92
|2 089 236
|Halland
|1 087
|58
|1 416 144
|Jämtland
|292
|29
|518 261
|Jönköping
|1 137
|80
|2 079 655
|Kalmar
|693
|41
|996 925
|Kronoberg
|474
|4
|42 578
|Norrbotten
|435
|21
|481 194
|Skåne
|3 268
|182
|3 211 455
|Stockholm
|3 105
|147
|3 792 163
|Södermanland
|589
|68
|1 832 934
|Uppsala
|611
|3
|23 669
|Värmland
|736
|31
|849 524
|Västerbotten
|516
|68
|1 653 502
|Västernorrland
|655
|43
|1 015 730
|Västmanland
|381
|11
|0
|Västra Götaland
|4 061
|152
|4 146 976
|Örebro
|668
|0
|0
|Östergötland
|826
|37
|918 369
|Totalt
|21 688
|1 227
|27 875 519
Källa: Boverkets statistik per den 1 november 2026.
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