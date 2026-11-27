Så inte i Indien och allra minst när bröllopssäsongen går i gång. I topplistan där har miljardären Mukesh Ambani en möjligen ointaglig förstaplats efter det bröllop han anordnade för sin son Anant 2024.

Kostnaderna för det månadslånga(!) bröllopsfirandet uppskattas till minst 600 miljoner dollar.

Bröllopsplaner? Glöm inte det näst viktigaste. Dagens PS

Ett ton fårkött gick åt

Ett försök att ändå utmana om pallplatserna gör Anant Singh, folkvald politiker i Bihar som är Indiens fattigaste delstat.

Till bröllopet mellan dottern Shivangi Singh och Rishikesh Kumar, bjöd Anant Singh in 400 000 gäster, vilket gjorde att man fick ha bröllopsfesten på en 2,5 hektar stor yta vid familjens hem.

Gästerna bjöds på 500 000 bitar traditionellt indiskt godis, och en festmåltid tillagades av en armé på 500 kockar och kökspersonal, berättade Singhs förtrogne Munna Singh för nyhetsbyrån AFP som The Guardian citerar.

Enligt uppgift användes ett ton fårkött till kebab och curryrätter. Sex tillfälliga helikopterplattor uppfördes för VIP-gäster som flögs in från olika delar av Indien.

Här ska du gifta dig – om det ska hålla. Dagens PS