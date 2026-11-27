Sex helikopterplattor fick byggas och 500 kockar hyras in när en mordåtalad politiker bjöd 400 000 gäster till dotterns bröllop.
Mordåtalad politiker bjöd 400.000 gäster till bröllopet
Vi kan börja med att konstatera att det här inte hade kunnat inträffa i Sverige. Även om det finns politiker här också som är benägna till överdrifter, så är ändå ordet ”lagom” en måttstock i vår del av världen.
Så inte i Indien och allra minst när bröllopssäsongen går i gång. I topplistan där har miljardären Mukesh Ambani en möjligen ointaglig förstaplats efter det bröllop han anordnade för sin son Anant 2024.
Kostnaderna för det månadslånga(!) bröllopsfirandet uppskattas till minst 600 miljoner dollar.
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Ett ton fårkött gick åt
Ett försök att ändå utmana om pallplatserna gör Anant Singh, folkvald politiker i Bihar som är Indiens fattigaste delstat.
Till bröllopet mellan dottern Shivangi Singh och Rishikesh Kumar, bjöd Anant Singh in 400 000 gäster, vilket gjorde att man fick ha bröllopsfesten på en 2,5 hektar stor yta vid familjens hem.
Gästerna bjöds på 500 000 bitar traditionellt indiskt godis, och en festmåltid tillagades av en armé på 500 kockar och kökspersonal, berättade Singhs förtrogne Munna Singh för nyhetsbyrån AFP som The Guardian citerar.
Enligt uppgift användes ett ton fårkött till kebab och curryrätter. Sex tillfälliga helikopterplattor uppfördes för VIP-gäster som flögs in från olika delar av Indien.
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Importerade blommor från Kina
Vägarna fram till festplatsen var så fullproppade med bilar före bröllopet att en gäst, enligt The Times of India, tog sig ur bilkön genom att hoppa upp på en traktor och köra över de omgivande fälten.
Gästerna bjöds även på påkostade blomsterarrangemang med blommor importerade från Kina, samt ett fyrverkeri. I stället för en DJ som underhållning hade Singh planerat ett hästlopp.
Objudna åskådare klättrade upp i träd och elstolpar för att få en glimt av loppet, men kaoset och uppståndelsen blev så omfattande att det tvingades ställas in i sista stund.
Det innebar även att den Suv som skulle ha tillfallit vinnaren blev kvar vid platsen för loppet.
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Har 28 åtal hängande över sig
Brudens far, Anant Singh, är kontroversiell även med indiska mått. Han har visserligen valts in i delstatsparlamentet fem gånger, men har 28 brottsmål hängande över sig. De handlar om allt från mord och mordförsök till utpressning och kidnappning.
Singh själv förnekar alla anklagelser om brott och avfärdar dessutom alla påståenden om att bröllopets omfattning skulle vara något exceptionellt.
”Jag ordnade precis samma sak för min äldre dotter”, säger Singh i intervjun. Bröllopssäsongen i Indien har för övrigt just dragit i gång. Man räknar med att cirka 5,2 miljoner bröllop kommer att äga rum runtom i landet fram till 15 december.