Armén i Singapore tränar hårt. Problemet? Att de måste lämna landet och åka till Australien för att kunna göra det.
Armén som måste åka utomlands för att kunna träna
I augusti skrev Dagens PS om hur danska försvaret har problem med att kunna öva. Fler soldater gör att de redan hårt belastade övningsfält man har sätts under ännu större press.
Lösningen? De värnpliktiga får sätta sig i gamingstolarna och använda tangentbord och headset i stället.
Med hjälp av simuleringssystemet Virtual Battlespace 4 ska soldaterna öva på olika stridsscenarier, kartläsning och andra militära standardmoment via datorskärmen, skrev Forsvarets forum.
Det är fullt möjligt att danskarna ska skicka tipset vidare till Singapore. Dess armé får åka till Australien för att få plats för militärövningar.
Singapore skickar soldater och fordon till Australien. Två övningsområden där ger armén sammanlagt 7 600 kvadratkilometer att öva på.
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Genomför sin höstövning
Det är mer än tio gånger Singapores egen landyta och orsaken till att man tränar utomlands.
Just nu genomför Singapores militär sin årliga höstövning, ”Exercise Wallaby” i Australien. Soldater övar vid militära övningsområdet Shoalwater Bay i Queensland.
Försvarsminister Chan Chun Sing har just varit där och inspekterat platsen och övningarna, skriver Focus.
Singapore har en befolkning på över sex miljoner människor – lika många som Danmark – men en yta på 744 kvadratkilometer.
Danskarna kan breda ut sig 43 094 kvadratkilometer och har alltså, trots att man är ett litet land, drygt 50 gånger mer landyta.
Stadsstaten Singapore saknar följaktligen utrymmet för storskaliga militära övningar.
Därför använder man dels Shoalwater Bay i Queensland och dels Greenvale, som är under utbyggnad.
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Har samarbetat i decennier
Det militära samarbetet mellan länderna sträcker sig decennier bakåt i tiden. Singapore genomförde sina första militärövningar i Australien redan 1990.
2015 tillkännagav länderna ett utökat samarbete och 2020 skrev de ett formellt avtal om saken.
Avtalet ger Singapore möjlighet att årligen skicka upp till 14 000 soldater till Australien för en vistelse på högst 18 veckor.
Enligt Singapores försvarsministerium får landet även föra in 2 400 militärfordon.
Singapore har tillstånd att genomföra sina manövrar ”ensidigt”, vilket innebär att Australien inte deltar i den taktiska planeringen.
Det förekommer dock gemensamma övningar. Enligt Channel News Asia genoförde länderna gemensamma övningar i november 2024.
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Fyller parkeringen väl
Singapore förfogar, sin klena yta till trots, minst 3 100 pansarfordon, enligt Focus. Av dem är 170 Leopard-stridsvagnar, 1 700 stridsfordon och cirka 1 200 transportfordon.
Flygvapnet har 99 stridsflygplan i tjänst och förfogar dessutom över 59 militära helikoptrar.
Landet har även beställt 20 amerikanska stridsflygplan av typen F-35 för 4,06 miljarder dollar.
Enligt The Straits Times är det tänkt att åtta av de beställda F-35-planen ska stationeras direkt i Singapore före utgången av 2029.
De återstående tolv planen kommer däremot att stanna vid en amerikansk bas i utbildningssyfte – om det nu inte är för att de inte får plats.