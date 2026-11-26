Lösningen? De värnpliktiga får sätta sig i gamingstolarna och använda tangentbord och headset i stället.

Med hjälp av simuleringssystemet Virtual Battlespace 4 ska soldaterna öva på olika stridsscenarier, kartläsning och andra militära standardmoment via datorskärmen, skrev Forsvarets forum.

Det är fullt möjligt att danskarna ska skicka tipset vidare till Singapore. Dess armé får åka till Australien för att få plats för militärövningar.

Singapore skickar soldater och fordon till Australien. Två övningsområden där ger armén sammanlagt 7 600 kvadratkilometer att öva på.

Försvaret: Datorspel lösningen när man ska träna strid. Dagens PS

Genomför sin höstövning

Det är mer än tio gånger Singapores egen landyta och orsaken till att man tränar utomlands.

Just nu genomför Singapores militär sin årliga höstövning, ”Exercise Wallaby” i Australien. Soldater övar vid militära övningsområdet Shoalwater Bay i Queensland.

Försvarsminister Chan Chun Sing har just varit där och inspekterat platsen och övningarna, skriver Focus.

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Singapore har en befolkning på över sex miljoner människor – lika många som Danmark – men en yta på 744 kvadratkilometer.

Danskarna kan breda ut sig 43 094 kvadratkilometer och har alltså, trots att man är ett litet land, drygt 50 gånger mer landyta.

Stadsstaten Singapore saknar följaktligen utrymmet för storskaliga militära övningar.

Därför använder man dels Shoalwater Bay i Queensland och dels Greenvale, som är under utbyggnad.

Svenska soldaterna byggde drönaren de själva saknat. Dagens PS