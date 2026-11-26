Hyrorna drar ifrån bostadstillägget

Redan i juli gick SPF Seniorerna ut med ett liknande krav. Pensionärsorganisationen vill se en höjning av taket med minst 2 000 kronor.

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Siffror som organisationen beställt från Pensionsmyndigheten visar att 42 procent av de ensamboende hyresgästerna med bostadstillägg i mars hade en boendekostnad som översteg det högsta möjliga tillägget på 7 290 kronor. På fyra år har andelen tredubblats.

”Ett bostadstillägg som inte följer hyrorna är inte längre ett fungerande stöd för äldre med små pensioner. Nu krävs en höjning och sedan årliga indexeringar”, säger Maria Larsson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.

Även de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Erik Ezelius och Therese Kristiansson vill i en motion att möjligheten att höja bostadstillägget i takt med boendekostnaderna ses över.

Juana skulle få 65 procent högre bostadstillägg

I Hyresgästföreningens rapport finns tre räkneexempel. Ett av dem gäller den fiktiva pensionären Juana, 69 år, som har en pension på 22 000 kronor före skatt och betalar 9 500 kronor i hyra.

Med dagens regler skulle hon enligt rapporten få 2 000 kronor i bostadstillägg. Skulle Hyresgästföreningens förslag bli verklighet skulle beloppet öka till 3 300 kronor i månaden, en höjning med 65 procent.

Ett pensionärspar med sammanlagt 32 000 kronor i pension och en hyra på 12 000 kronor skulle enligt beräkningarna få närmare 11 500 kronor extra om året.

Pension före skatt/mån Månadshyra Extra per månad Extra per år 12 000 kr 7 200 kr 390 kr 4 680 kr 22 000 kr 9 500 kr 1 300 kr 15 600 kr 32 000 kr (par) 12 000 kr 956 kr 11 472 kr

Källa: Hyresgästföreningens rapport och Dagens PS beräkningar av årsbeloppen. Typfallen avser pensionärshushåll i Nyköping utan förmögenhet över fribeloppet.

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