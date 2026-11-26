Svenska hyror har stigit med omkring 18 procent sedan 2022. Nu kräver Hyresgästföreningen att bostadstillägget höjs. Enligt organisationens beräkningar skulle en ensamstående pensionär med 22 000 kronor i pension före skatt och 9 500 kronor i hyra kunna få 15 600 kronor extra om året.
Pensionärer kan få 15 600 kronor extra varje år – här är kravet
År 2022 höjdes boendekostnadstaket i bostadstillägget till 7 500 kronor i månaden för ensamstående pensionärer. Sedan dess har gränsen legat still.
En lägenhet som då kostade 7 500 kronor i månaden skulle i dag kosta närmare 8 900 kronor om hyran följt de genomsnittliga hyreshöjningarna i SCB:s statistik.
Pensionären i lägenheten skulle alltså ha fått drygt 16 000 kronor högre årliga hyresutgifter, utan att någon del av hyreshöjningen räknas med i bostadstillägget.
Även snitthyran för en svensk tvårumslägenhet har nu passerat taket. I fjol låg den på 7 448 kronor i månaden. I år är den uppe i 7 742 kronor.
Vill höja taket till 10 000 kronor
I en ny rapport föreslår Hyresgästföreningen att boendekostnadstaket höjs med 2 500 kronor och därefter justeras årligen i takt med hyrorna.
Föreningen vill också att hela boendekostnaden upp till 6 500 kronor ska ersättas före inkomstprövning. Av kostnaden därutöver, upp till det nya taket på 10 000 kronor, ska hälften ersättas.
”Hyran stiger även för den som har en liten pension. Då måste bostadstillägget följa med”, konstaterar Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.
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Hyrorna drar ifrån bostadstillägget
Redan i juli gick SPF Seniorerna ut med ett liknande krav. Pensionärsorganisationen vill se en höjning av taket med minst 2 000 kronor.
Siffror som organisationen beställt från Pensionsmyndigheten visar att 42 procent av de ensamboende hyresgästerna med bostadstillägg i mars hade en boendekostnad som översteg det högsta möjliga tillägget på 7 290 kronor. På fyra år har andelen tredubblats.
”Ett bostadstillägg som inte följer hyrorna är inte längre ett fungerande stöd för äldre med små pensioner. Nu krävs en höjning och sedan årliga indexeringar”, säger Maria Larsson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.
Även de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Erik Ezelius och Therese Kristiansson vill i en motion att möjligheten att höja bostadstillägget i takt med boendekostnaderna ses över.
Juana skulle få 65 procent högre bostadstillägg
I Hyresgästföreningens rapport finns tre räkneexempel. Ett av dem gäller den fiktiva pensionären Juana, 69 år, som har en pension på 22 000 kronor före skatt och betalar 9 500 kronor i hyra.
Med dagens regler skulle hon enligt rapporten få 2 000 kronor i bostadstillägg. Skulle Hyresgästföreningens förslag bli verklighet skulle beloppet öka till 3 300 kronor i månaden, en höjning med 65 procent.
Ett pensionärspar med sammanlagt 32 000 kronor i pension och en hyra på 12 000 kronor skulle enligt beräkningarna få närmare 11 500 kronor extra om året.
|Pension före skatt/mån
|Månadshyra
|Extra per månad
|Extra per år
|12 000 kr
|7 200 kr
|390 kr
|4 680 kr
|22 000 kr
|9 500 kr
|1 300 kr
|15 600 kr
|32 000 kr (par)
|12 000 kr
|956 kr
|11 472 kr
Källa: Hyresgästföreningens rapport och Dagens PS beräkningar av årsbeloppen. Typfallen avser pensionärshushåll i Nyköping utan förmögenhet över fribeloppet.
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