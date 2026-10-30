Motsvarande 6,9 miljarder kronor är förlorade – småpengar återstår och tusentals australier är blåsta på pensionspengarna.
6,9 miljarder borta i ny stor pensionsskandal
Tusentals investerare i First Guardian i Australien har nåtts av beskedet att de med största sannolikhet inte får tillbaka ett öre av de pengar de satsade i det finansiella upplägg som snabbt kollapsade.
512 miljoner dollar, motsvarande strax över 3,5 miljarder kronor, gick förlorade i kollapsen och konkursförvaltarna har bara lyckats säkra åtta miljoner dollar, motsvarande 55 miljoner kronor, men av de pengarna har redan 48 miljoner gått till arvoden för konkursförvaltarna.
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Går till domstol – inga besked
Den finansiella tillsynsmyndigheten ASIC går nu till domstol mot flera av dem som varit inblandade i marknadsföring och genomförande av projektet.
Konkursförvaltarna hos Falcon Capital säger att de inte kan ge de 6 000 First Guardian-investerarna något besked om de får några pengar alls, men att det mesta av kapitalet ser ut att ha slussats utomlands, skriver ABC News.
Under november och december ska inledande domstolsförhandlingar genomföras, vilka möjligen kan reda ut delar av förloppet.
Styrelseledamöter i fonden värderade dess investeringar till 512,8 miljoner australiska dollar, drygt 3,5 miljarder svenska kronor.
1,56 procent av detta belopp – 8,02 miljoner dollar – är allt konkursförvaltarna lyckats säkra.
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”Allvarliga brister i systemet”
Nu är den allmänna meningen att sammanbrotten för First Guardian och Shield-uppläggen blottlagt allvarliga brister i regleringen av Australiens pensionssektor, som omfattar 4,3 biljoner dollar.
Tillsammans i de två fallen har 11 800 investerare förlorat mer än motsvarande 6,9 miljarder kronor i pensionssparande efter att ha flyttat pensionsmedel till First Guardian och investeringar förvaltade av Shield, båda i dag kollapsade.
Den australiska tillsynsmyndigheten har nu valt att stämma även Diversa och Equity Trustees, som förmedlat kunders investeringar till First Guardian. De två bolagen meddelar att de tänker ”bestrida” stämningarna, enligt Business News Australia.
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Överväger grupptalan
Vissa av dem som investerat i First Guardian överväger en grupptalan i ett försök att få tillbaka åtminstone delar av sina pengar.
Andra planerar att ansöka via ”Compensation Scheme of Last Resort”, vilket är ett system för ersättning som sista utväg.
Där är dock ersättningen begränsad till 150 000 dollar och vissa investerare har förlorat betydligt mer än så.
6 000 investerare i First Guardian har redan informerats av fondens likvidator om att det saknas tillräckliga medel för att återbetala det pensionskapital de investerat.
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”Ingenting kvar – allt osäkert”
Totalt konstaterar likvidatorer och förvaltare att det i stort sett inte finns något kvar av miljarderna – och att det är osäkert om något någonsin kan återvinnas.
Det rör sig till stor del om investeringar som fondförvaltarna placerat i utländska fastigheter och ”spekulativa teknikstartups”.
Av de drygt 11 000 investerare som satsade omkring 1 miljard dollar av sitt pensionssparande i First Guardian och Shield, var fler än 6 000 kunder till rådgivare knutna till Interpac, ett bolag som ägs av börsnoterade Sequoia.
Dessa 6 000 kunder investerade 680 miljoner dollar i de två fonderna på inrådan av finansiella rådgivare med licens via Interpac.
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