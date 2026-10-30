6,9 miljarder borta i ny stor pensionsskandal

512 miljoner dollar, motsvarande strax över 3,5 miljarder kronor, gick förlorade i kollapsen och konkursförvaltarna har bara lyckats säkra åtta miljoner dollar, motsvarande 55 miljoner kronor, men av de pengarna har redan 48 miljoner gått till arvoden för konkursförvaltarna.

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Går till domstol – inga besked

Den finansiella tillsynsmyndigheten ASIC går nu till domstol mot flera av dem som varit inblandade i marknadsföring och genomförande av projektet.

Konkursförvaltarna hos Falcon Capital säger att de inte kan ge de 6 000 First Guardian-investerarna något besked om de får några pengar alls, men att det mesta av kapitalet ser ut att ha slussats utomlands, skriver ABC News.

Under november och december ska inledande domstolsförhandlingar genomföras, vilka möjligen kan reda ut delar av förloppet.

Styrelseledamöter i fonden värderade dess investeringar till 512,8 miljoner australiska dollar, drygt 3,5 miljarder svenska kronor.

1,56 procent av detta belopp – 8,02 miljoner dollar – är allt konkursförvaltarna lyckats säkra.

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