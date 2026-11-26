”Förstört mitt hår”

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Domstolen lyfter i sin dom fram att 90-åringen, enligt ett av vittnena, ska ha sagt att ”dessa muslimer borde inte vara här, Mohammed har förstört mitt hår”.

Därför menar domstolen att det ”inte är uteslutet” att 90-åringen var arg på en i personalen som tidigare klippt hans hår – och i så fall var hans utfall ju inte riktat mot kvinnan.

Sedan var det det där med spriten. 90-åringen hade snapsat till lunchen, snaps han köpt i matsalen på äldreboendet.

Även det lägger Borås tingsrätt i vågskålen. Allt landar i att rätten kommer fram till att det är otrevligt men inte olagligt att skrika ”Jävla Mohammed” i en matsal på ett äldreboende, i vart fall om man är berusad och missnöjd med en hårklippning.

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En man på 90 år frias från ett åtal för hets mot folkgrupp sedan Borås tingsrätt hittat förmildrande omständigheter i snaps och en dålig klippning. (Foto: Thomas Johansson /TT)

Vill inte kommentera

I förhör säger mannen att han inte minns händelsen men ångrar att han ”gapade och hade sig”.

Hos Borås kommun vill verksamhetschefen Susanne Blid Roos inte kommentera vare sig händelsen eller domen.

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”När det gäller att dricka alkohol på våra boenden så ingår ju det i våra hyresgästers självbestämmande”, påpekar hon dock.

Samma regler gäller som på andra restauranger med utskänkningstillstånd.

”Det är ju precis som på alla andra ställen med serveringstillstånd. Är man uppenbart berusad så får vi inte lov att servera alkohol. Då kan personalen säga: ´Vi serverar inte mer nu´”.

Även om det kan ske till priset av otrevliga men inte olagliga glåpord, kan man anta.

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