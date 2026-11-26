Får man gapa högljutt och rasistiskt? Jodå. Men det underlättar om man är 90 år, missnöjd med sin frisyr och har druckit snaps.
Snaps och dålig hårklippning friar åtalad 90-åring
Det är ett något udda fall som nu avgjorts inför Borås tingsrätt. Det gäller, formellt, ett åtal för hets mot folkgrupp.
Bakgrunden? I augusti 2025 utspelade sig en scen på ett äldreboende i Borås som ledde till att en då 90-årig man på boendet kom att bli misstänkt för just hets mot folkgrupp.
Mannen, boende på äldreboendet, uttalade sig negativt om muslimer. Vittnesmålen går isär något om exakt vad mannen yttrade men ”jävla Mohammed”, ”jävla islam” och ”dessa muslimer ska ut” är några av de formuleringar 90-åringen ska ha vräkt ur sig.
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Polisanmäld och åtalad
Flera i personalen tyckte situationen blev otrevlig. En muslimsk kvinna, anställd på boendet och iklädd slöja, kände sig utpekad och lämnade gråtande arbetsplatsen, skriver Borås tidning.
Det hela utmynnade i att 90-åringen både polisanmäldes och sedermera åtalades för hets mot folkgrupp.
Nu har domen kommit och Borås tingsrätt friar mannen från både hets mot folkgrupp och ofredande, vilket åklagaren yrkat på i andra hand.
Orsaken är att domstolen inte anser det bevisat att 90-åringens utrop riktade sig just mot kvinnan i personalen.
”Förstört mitt hår”
Domstolen lyfter i sin dom fram att 90-åringen, enligt ett av vittnena, ska ha sagt att ”dessa muslimer borde inte vara här, Mohammed har förstört mitt hår”.
Därför menar domstolen att det ”inte är uteslutet” att 90-åringen var arg på en i personalen som tidigare klippt hans hår – och i så fall var hans utfall ju inte riktat mot kvinnan.
Sedan var det det där med spriten. 90-åringen hade snapsat till lunchen, snaps han köpt i matsalen på äldreboendet.
Även det lägger Borås tingsrätt i vågskålen. Allt landar i att rätten kommer fram till att det är otrevligt men inte olagligt att skrika ”Jävla Mohammed” i en matsal på ett äldreboende, i vart fall om man är berusad och missnöjd med en hårklippning.
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Vill inte kommentera
I förhör säger mannen att han inte minns händelsen men ångrar att han ”gapade och hade sig”.
Hos Borås kommun vill verksamhetschefen Susanne Blid Roos inte kommentera vare sig händelsen eller domen.
”När det gäller att dricka alkohol på våra boenden så ingår ju det i våra hyresgästers självbestämmande”, påpekar hon dock.
Samma regler gäller som på andra restauranger med utskänkningstillstånd.
”Det är ju precis som på alla andra ställen med serveringstillstånd. Är man uppenbart berusad så får vi inte lov att servera alkohol. Då kan personalen säga: ´Vi serverar inte mer nu´”.
Även om det kan ske till priset av otrevliga men inte olagliga glåpord, kan man anta.