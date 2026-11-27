Så mycket mer får du i pension 2027

I januari får drygt 1,2 miljoner svenska pensionärer sin inkomstpension och eventuella tilläggspension höjd med 2,2 procent.

Har du 15 000 kronor i inkomstpension får du 330 kronor mer i månaden före skatt. Vid en inkomstpension på 25 000 kronor blir höjningen 550 kronor i månaden, eller 6 600 kronor på ett år.

Garantipensionen höjs med 0,7 procent. En ensamstående pensionär med enbart maximal garantipension kan därmed räkna med omkring 81 kronor mer i månaden.

I veckan kom Pensionsmyndigheten också med en ny prognos för den så kallade pensionsgasen.

Några extra pengar från gasen väntas först 2028. Fram till 2030 beräknas den ha förstärkt en genomsnittlig inkomstpension med omkring 170 kronor i månaden, utöver de ordinarie pensionshöjningarna.

Läs vidare: Pensionen 2027 – så mycket mer får du i kronor. Dagens PS

Vill ge pensionärer 15 600 kronor extra om året

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Sedan boendekostnadstaket i pensionärernas bostadstillägg senast höjdes 2022 har de svenska hyrorna stigit med omkring 18 procent.

Till och med snitthyran för en svensk tvåa överstiger numera taket på 7 500 kronor.

I en ny rapport kräver Hyresgästföreningen att taket höjs till 10 000 kronor i månaden och därefter justeras årligen i takt med hyrorna.

Ett av föreningens räkneexempel gäller en ensamstående pensionär med 22 000 kronor i pension före skatt och en månadshyra på 9 500 kronor.

Med dagens regler skulle hon få 2 000 kronor i bostadstillägg. Med Hyresgästföreningens förslag skulle hon i stället få 3 300 kronor i månaden.

På ett år skiljer det 15 600 kronor.

Läs mer här: Pensionärer kan få 15 600 kronor extra varje år – här är kravet. Dagens PS

Här har pensionspengarna vuxit mest

Nordea och Skandia toppar listan när Svensk Försäkring redovisar pensionsbolagens avkastning för årets första nio månader.

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Allra bäst har det gått för Nordea SparaSmart Tillväxt med en avkastning på 13,9 procent. I botten ligger Alectas portfölj med 10 procent aktier, som under samma period avkastat 0,3 procent.

På ett förvaltat kapital på en miljon kronor motsvarar skillnaden 136 000 kronor.

Tittar vi fem år tillbaka i tiden är det i stället Länsförsäkringar som ligger bäst till. Portföljen Nya Världen har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 8,3 procent.

Motsvarande siffra för Nordea Liv Trad och Alectas portfölj med 10 procent aktier är 1,1 procent.

Läs vidare: Här får dina pensionspengar högst avkastning – 136 000 kronor i skillnad. Dagens PS

Så hög lön behöver du 2027

Vid årsskiftet höjs lönegränsen för förmånlig löneväxling från 56 087 kronor till omkring 58 200 kronor i månaden.

Så mycket behöver du alltså ha kvar i lön efter löneväxlingen för att intjänandet till din allmänna pension inte ska minska.

Pensionsbolaget Säkra har räknat på vad en 50-åring med 61 000 kronor i månadslön kan tjäna på att löneväxla 2 000 kronor i månaden under 16 år.

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Enligt beräkningarna får 50-åringen omkring 128 000 kronor mer efter skatt än om pengarna i stället sparats på ett ISK.

Med en månadslön på 55 000 kronor blir utfallet ett helt annat. Då blir löneväxlingen omkring 56 000 kronor sämre än ISK-sparandet.

Bland Nordeas kunder är det 60-talisterna som löneväxlar mest av de redovisade åldersgrupperna, i genomsnitt 6 200 kronor i månaden. För att fortsätta växla lika mycket nästa år utan att intjänandet till den allmänna pensionen påverkas behöver de tjäna omkring 64 400 kronor i månaden.

Läs mer här: Så hög lön behöver du 2027 – för att få 128 000 kronor mer i pension. Dagens PS

Läs också: Rusning efter bidrag från staten – husägare får i snitt 36 000 kronor. Dagens PS

Läs även: Experten: Den som går i tidig pension åker på straffskatt. E55