För tio år sedan försvann möjligheten att dra av privat pensionssparande för de flesta svenskar. Men hos Skatteverket finns det gamla avdraget fortfarande kvar. För vissa kan det innebära tusentals kronor i lägre skatt.
Okända avdraget finns kvar – kan sänka din skatt
Kommer du ihåg när avdragsrätten för privat pensionssparande försvann 2016? Då stängdes möjligheten för de flesta svenskar att dra av sparandet i deklarationen.
Men hos Skatteverket lever det gamla avdraget fortfarande kvar. Bland annat kan anställda som helt saknar tjänstepension och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet använda det.
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Över 260 000 kombinerar jobb och pension
Bland dem som kan ha nytta av avdraget finns Sveriges jobbonärer, alltså personer som fortsätter arbeta samtidigt som de tar ut pension.
Enligt en rapport från Pensionsmyndigheten fanns det 263 000 jobbonärer i Sverige under 2024.
Lönen läggs ihop med pensionen när skatten räknas ut. Under 2026 går gränsen för statlig inkomstskatt vid 760 500 kronor för personer som fyllt 66 år vid årets ingång. På inkomster över den gränsen tillkommer ytterligare 20 procent i skatt.
Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, säger till Dagens industri att det därför kan vara klokt att planera sina inkomster över flera år.
”Det finns fördelar med att planera sin inkomst lite mer över tid när brytpunkten är i spel. Nackdelarna är begränsningar i uttag”, säger han.
Här finns avdraget fortfarande kvar
Anställda som helt saknar pensionsrätt i sin anställning får dra av upp till 35 procent av arbetsinkomsten för privat pensionssparande. Samma möjlighet finns för personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Under 2026 är det högsta avdraget 592 000 kronor.
Avdraget gäller pengar som sätts in i en privat pensionsförsäkring eller på ett individuellt pensionssparkonto, IPS. Vanligt sparande på ISK ger däremot ingen avdragsrätt.
Tanken är att skatten kan bli lägre under år med höga inkomster. Pengarna beskattas sedan när de betalas ut som pension, och om inkomsten då är lägre kan även skatten bli det.
”Den som exempelvis är 70 år och planerar att arbeta två eller tre år kan ha en hög sammanlagd inkomst av lön och pension. Då kan det vara möjligt att sänka skatten genom pensionssparande. Ett bra tillfälle att ta ut IPS-sparandet är när man sedan slutar att arbeta och skatten är lägre”, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, hos Dagens Industri.
Skatteverket har dock ganska snäva regler för vilka anställda som får använda avdraget. Har du tidigare haft rätt till tjänstepension i samma anställning finns normalt ingen avdragsrätt, även om arbetsgivaren har slutat betala in till pensionen.
Pensionsmyndigheten varnar för avdraget
Företagare med enskild firma kan också använda avdraget, men här finns en risk.
Avdraget minskar det överskott som ligger till grund för den allmänna pensionen. Företagare med lägre inkomster kan därför få mindre pension i framtiden.
”Det minskar den allmänna pensionen. Därför är det bättre för företagare med enskild firma med lägre inkomster att spara med skattade pengar på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring”, råder Ann-Christin Meyerhöffer, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.
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