Men hos Skatteverket lever det gamla avdraget fortfarande kvar. Bland annat kan anställda som helt saknar tjänstepension och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet använda det.

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Över 260 000 kombinerar jobb och pension

Bland dem som kan ha nytta av avdraget finns Sveriges jobbonärer, alltså personer som fortsätter arbeta samtidigt som de tar ut pension.

Enligt en rapport från Pensionsmyndigheten fanns det 263 000 jobbonärer i Sverige under 2024.

Lönen läggs ihop med pensionen när skatten räknas ut. Under 2026 går gränsen för statlig inkomstskatt vid 760 500 kronor för personer som fyllt 66 år vid årets ingång. På inkomster över den gränsen tillkommer ytterligare 20 procent i skatt.

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, säger till Dagens industri att det därför kan vara klokt att planera sina inkomster över flera år.

”Det finns fördelar med att planera sin inkomst lite mer över tid när brytpunkten är i spel. Nackdelarna är begränsningar i uttag”, säger han.