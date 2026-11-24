Under årets första tio månader har Sverige nettoexporterat el motsvarande årsförbrukningen för över en miljon eluppvärmda villor. Ändå väntar en dyr vinter för många svenska hushåll när höga gaspriser i Europa driver upp priset på svensk el.
Därför får du betala dyrt för Sveriges billiga el: "Bör betalas tillbaka"
Redan i september kunde PS berätta att villaägare i södra Sverige riskerade att få betala 9 000 kronor mer för elen i vinter.
I oktober hade elen blivit så dyr i landets sydligaste elområde att regeringens högkostnadsskydd aktiverades. Stödet hade då redan fått kritik av energiekonomen Claes Hemberg, som avfärdat ersättningen som ”kaffepengar”.
Någon brist på svensk el sett över året är det dock inte tal om. Istället producerar Sverige betydligt mer el än vi själva använder. Fram till sista oktober i år uppgick nettoexporten till 22 terawattimmar, skriver Dagens Nyheter. Så mycket el använder 1,1 miljoner eluppvärmda villor under ett helt år.
Tyska gaspriser påverkar din elräkning
Svenska elproducenter har kunder i flera europeiska länder. När gaspriserna stiger i exempelvis Tyskland blir det dyrare att producera el i de tyska gaskraftverken. Efterfrågan på svensk el ökar då, vilket kan dra upp priserna även här hemma.
Södra Sverige har också problem med att elnätet har begränsad kapacitet att föra ner el från norra Sverige, där det finns ett produktionsöverskott.
Sverige skulle gå miste om stora inkomster
Med begränsad elexport skulle de svenska elpriserna kunna hållas nere. Nationalekonomerna Bengt Kriström och Christoph Böhringer har i en studie från i somras räknat på vad en sådan begränsning skulle kosta Sverige.
”Vår studie visar att Sverige förlorar på att klippa kablarna som ett sätt att hålla nere elpriset”, säger Kriström till Energiforsk.
De stora vinnarna när elpriserna stiger är enligt forskarnas beräkningar ägarna till den svenska elproduktionen. Inkomsterna från arbete och kapital i andra delar av ekonomin minskar.
Sverige behöver också kunna köpa el från grannländerna. Under en normal vinter behöver vi enligt Svenska kraftnät importera el under 36 timmar för att täcka effektbehovet.
Vill betala tillbaka pengar till elkunderna
De stora prisskillnaderna mellan Sveriges elområden har gett Svenska kraftnät ett ovanligt stort tillskott i kassan. Myndigheten räknar med att de så kallade flaskhalsinkomsterna landar på minst 30 miljarder kronor i år, varav minst fem miljarder extra till följd av höstens prisutveckling.
”Vi har alltså en situation nu där prisskillnaderna stundtals är så stora att vi ser det som ett marknadsmisslyckande”, skriver generaldirektören Maja Lundbäck i en debattartikel.
Pengarna ska i första hand användas till bland annat utbyggnad av elnätet. Svenska kraftnät anser dock att inkomsterna nu är så stora att delar av pengarna inte kan motiveras av eller användas till nätåtgärder.
Myndigheten undersöker därför om regelverket tillåter en återbetalning till de hushåll och företag som drabbats hårdast av de höga elpriserna.
”Därför bör överskottet betalas tillbaka till elsystemanvändarna”, skriver Lundbäck.
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