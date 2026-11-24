Sverige skulle gå miste om stora inkomster

Med begränsad elexport skulle de svenska elpriserna kunna hållas nere. Nationalekonomerna Bengt Kriström och Christoph Böhringer har i en studie från i somras räknat på vad en sådan begränsning skulle kosta Sverige.

”Vår studie visar att Sverige förlorar på att klippa kablarna som ett sätt att hålla nere elpriset”, säger Kriström till Energiforsk.

De stora vinnarna när elpriserna stiger är enligt forskarnas beräkningar ägarna till den svenska elproduktionen. Inkomsterna från arbete och kapital i andra delar av ekonomin minskar.

Sverige behöver också kunna köpa el från grannländerna. Under en normal vinter behöver vi enligt Svenska kraftnät importera el under 36 timmar för att täcka effektbehovet.

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Vill betala tillbaka pengar till elkunderna

De stora prisskillnaderna mellan Sveriges elområden har gett Svenska kraftnät ett ovanligt stort tillskott i kassan. Myndigheten räknar med att de så kallade flaskhalsinkomsterna landar på minst 30 miljarder kronor i år, varav minst fem miljarder extra till följd av höstens prisutveckling.

”Vi har alltså en situation nu där prisskillnaderna stundtals är så stora att vi ser det som ett marknadsmisslyckande”, skriver generaldirektören Maja Lundbäck i en debattartikel.

Pengarna ska i första hand användas till bland annat utbyggnad av elnätet. Svenska kraftnät anser dock att inkomsterna nu är så stora att delar av pengarna inte kan motiveras av eller användas till nätåtgärder.

Myndigheten undersöker därför om regelverket tillåter en återbetalning till de hushåll och företag som drabbats hårdast av de höga elpriserna.

”Därför bör överskottet betalas tillbaka till elsystemanvändarna”, skriver Lundbäck.

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