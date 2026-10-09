Största vinstölden: Exklusivt vin för hundratals miljoner borta

Stölden har gjorts från företagets lager i Toscana och är en händelse som ses som en av de största vinstölderna i modern tid.

Det är dessutom den senaste i en rad vinstölder i Italien, utförda av brottslingar vars noggranna urval av flaskor visar både på vinkännedom och kunskap om marknaden.

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Förberedde leverans till kunder

Florens-baserade vinhuset Antinori har en historia som sträcker sig tillbaka till 1385, men har inte tidigare drabbats i den omfattning som tillslaget mot företagets lager i Cortona utgör.

Stölden inträffade dessutom när vinhuset förberedde leverans av ett stort parti av sina mest värdefulla viner till utländska kunder, skriver Financial Times.

Vinhuset har omfattande övervakningsbilder av stölden. Polisen utreder fallet men har ännu inte gjort några gripanden.

Det man kan se på bilderna är att sju maskerade män sätter larmet ur spel och för bort bytet, tusentals lådor av de röda vinerna Tignanello, Solaia och Guado al Tasso.

Vinerna, med ett försäljningspris mellan 150 och 500 euro styck, fördes bort med två stora lastbilar och stölden genomfördes lördag natt.

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