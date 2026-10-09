Ännu en stöld av exklusiva viner rapporteras från Italien. Den här gången handlar det om 30 000 flaskor värda cirka 335 miljoner.
Största vinstölden: Exklusivt vin för hundratals miljoner borta
Det handlar om en stöld av vin hos Italiens största familjeägda vinproducent, Marchesi Antinori.
Vinproducenten uppger att vad man ser som professionella tjuvar stulit 30 000 vinflaskor som sammanlagt värderas till motsvarande 335 miljoner kronor.
Stölden har gjorts från företagets lager i Toscana och är en händelse som ses som en av de största vinstölderna i modern tid.
Det är dessutom den senaste i en rad vinstölder i Italien, utförda av brottslingar vars noggranna urval av flaskor visar både på vinkännedom och kunskap om marknaden.
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Förberedde leverans till kunder
Florens-baserade vinhuset Antinori har en historia som sträcker sig tillbaka till 1385, men har inte tidigare drabbats i den omfattning som tillslaget mot företagets lager i Cortona utgör.
Stölden inträffade dessutom när vinhuset förberedde leverans av ett stort parti av sina mest värdefulla viner till utländska kunder, skriver Financial Times.
Vinhuset har omfattande övervakningsbilder av stölden. Polisen utreder fallet men har ännu inte gjort några gripanden.
Det man kan se på bilderna är att sju maskerade män sätter larmet ur spel och för bort bytet, tusentals lådor av de röda vinerna Tignanello, Solaia och Guado al Tasso.
Vinerna, med ett försäljningspris mellan 150 och 500 euro styck, fördes bort med två stora lastbilar och stölden genomfördes lördag natt.
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Hoppas på hjälp från entusiaster
Stölden upptäcktes måndag morgon och vinhusets vd Renzo Cotarella säger nu att man går ut med information för att man hoppas vinentusiaster i Italien kan hjälpa vinhuset att spåra de försvunna flaskorna.
Vinhuset Antinori omsatte 263 miljoner euro förra året och exporterar till 170 länder.
”Vi hoppas fortfarande kunna hitta vinet. Två lastbilar kan inte bara försvinna”, säger Renzo Cotarella.
”Dessa viner är mycket värdefulla, och jag förstår inte hur de ska kunna sälja så stora mängder vin världen över utan att väcka uppmärksamhet.”
Vinhusets vd säger även att Antinori vill ”skydda marknaden” genom att varna potentiella köpare för att flaskor som erbjuds från ovanliga källor till lockande priser kan vara stöldgods.
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Brukar slå till mot krogar
Vinstölder är inte ovanligt i Italien, men tjuvar har vanligtvis riktat in sig på stjärnkrogar och då kommit över ett fåtal extremt värdefulla flaskor vid varje tillfälle.
I somras lyckades två män, utklädda till hantverkare med skyddshjälmar, ta sig genom det splittersäkra glaset på den berömda restaurangen Affinatore i Milano.
Där stal de flera flaskor av det exklusiva vinet Romanée-Conti, sammanlagt värderade till 280 000 euro.
Under sommaren rapporterade den anrika producenten Banfi di Montalcino att 3 000 flaskor av deras främsta Alta Langa-viner stulits från deras lager i Piemonte.
Stölden genomfördes enligt producenten av tjuvar som ”noggrant valt ut flaskorna” och vars agerande tydde på att ”de visste precis vad de gjorde”.
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Största stölden i Italien
Förra månaden kom fyra tjuvar över 3 000 flaskor av populära vinet Barolo från vingården Conterno Fantino, också den i Piemonte.
Stölden genomfördes på knappt tre timmar med hjälp av en gaffeltruck inne på lagret.
Stölden hos Antinori anses vara den största i Italien när det gäller volym och värde på de stulna flaskorna.
”Folk på vingården grät”, säger Renzo Cotarella. ”Det handlar inte bara om vinets värde – det är något mer.”
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