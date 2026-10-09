Stor razzia mot SSAB: 20 gripna och tagna i förvar

”Regelbundna kontrollinsatser”

”Ingen ska behöva riskera sin hälsa eller säkerhet på arbetet, och vi gör regelbundet kontrollinsatser där det finns risk för att människor utnyttjas”, säger Lizette Eriksson, Arbetsmiljöverkets samordnare för kontroller inom arbetslivskriminalitet i region öst, i ett pressmeddelande efter denna razzia.

Vid inspektionen kontrollerades bland annat byggställningar och lyftanordningar och en stor mängd personkontroller.

Flera av de kontrollerade företagen var utländska med utländsk arbetskraft. Ett tjugotal personer saknades i utstationeringsregistret och en arbetstagare lämnade området när insatsen inleddes.

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”Kan inte konkurrera”

Sammanlagt anträffades alltså 20 utländska medborgare som saknade tillstånd att vistas och arbeta i Sverige.

När utländska företag vinner upphandlingar för stora projekt i Sverige ökar det risken för osund konkurrens och att människor utnyttjas, enligt polisen.

”När stora industrier har driftstopp tas många underleverantörer in, ofta utländska företag med utländsk arbetskraft. Risken för utnyttjande och osund konkurrens ökar”, säger Benjamin Prom, polisens samordnare vid centret mot arbetslivskriminalitet.

”Svenska företag som följer svenska arbetsvillkor kan inte konkurrera och det är systemhotande.”

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Utnyttjas – jobbar långa dagar

Kontrollen visade tecken på osund konkurrens och några arbetstagare uppgav att de jobbade långt mer än 40 timmar per vecka.

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Förutom att människor utnyttjas är det svårt för seriösa företag att konkurrera med oseriösa företag som inte följer lagar och regler.

Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet inom olika branscher. Tillsammans planerar och genomför vi oanmälda kontroller för att stoppa regelbrott och annan brottslighet i arbetslivet.

Kontrollerna genomförs i riskbranscher som till exempel transport, bygg, bärplockning, bilverkstäder, biltvättar, slakterier, byggverksamhet, skönhetssalonger och restauranger.

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För Johnny Sjöström, vd för SSAB, är det rimligen pinsamt att en razzia mot bygget i Oxelösund lett till att polisen tagit 20 personer i förvar. (Foto: Joakim Ståhl /TT)

Har gjort 23 000 kontroller

Hittills har myndigheterna genomfört drygt 23 000 gemensamma kontroller. Sedan 2023 organiseras kontrollerna inom ramen för samverkan i de sju regionala centren mot arbetslivskriminalitet, AKC.

Dessa finns i Stockholm, Umeå, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala och Örebro.

Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet i arbetet mot arbetslivskriminalitet. I arbetet deltar även Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

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