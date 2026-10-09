En stor myndighetsgemensam razzia har genomförts mot SSAB:s stålverksbygge i Oxelösund. 20 personer har tagits i förvar vid razzian.
Stor razzia mot SSAB: 20 gripna och tagna i förvar
En myndighetsrazzia har genomförts vid SSAB:s (börskurs SSAB) stålverksbygge i Oxelösund och lett till att 20 personer gripits och tagits i förvar.
Ett tiotal företag aktiva vid bygget kontrollerades och myndigheterna upptäckte då misstänkta brister i utstationeringen, samt 20 personer som inte har rätt att arbete eller ens vistas i Sverige.
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Ska avvisas från Sverige
De 20 ska nu avvisas från Sverige med återreseförbud. Razzian genomfördes förra veckan i samband med ett industristopp för underhåll samtidigt som SSAB:s arbete med det nya stålverket fortgick.
Insatsen initierades av Center mot arbetslivskriminalitet, AKC, Öst i Norrköping. Förutom Polisen och Arbetsmiljöverket deltog bland andra Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen, rapporterar Metal Supply.
”Regelbundna kontrollinsatser”
”Ingen ska behöva riskera sin hälsa eller säkerhet på arbetet, och vi gör regelbundet kontrollinsatser där det finns risk för att människor utnyttjas”, säger Lizette Eriksson, Arbetsmiljöverkets samordnare för kontroller inom arbetslivskriminalitet i region öst, i ett pressmeddelande efter denna razzia.
Vid inspektionen kontrollerades bland annat byggställningar och lyftanordningar och en stor mängd personkontroller.
Flera av de kontrollerade företagen var utländska med utländsk arbetskraft. Ett tjugotal personer saknades i utstationeringsregistret och en arbetstagare lämnade området när insatsen inleddes.
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”Kan inte konkurrera”
Sammanlagt anträffades alltså 20 utländska medborgare som saknade tillstånd att vistas och arbeta i Sverige.
När utländska företag vinner upphandlingar för stora projekt i Sverige ökar det risken för osund konkurrens och att människor utnyttjas, enligt polisen.
”När stora industrier har driftstopp tas många underleverantörer in, ofta utländska företag med utländsk arbetskraft. Risken för utnyttjande och osund konkurrens ökar”, säger Benjamin Prom, polisens samordnare vid centret mot arbetslivskriminalitet.
”Svenska företag som följer svenska arbetsvillkor kan inte konkurrera och det är systemhotande.”
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Utnyttjas – jobbar långa dagar
Kontrollen visade tecken på osund konkurrens och några arbetstagare uppgav att de jobbade långt mer än 40 timmar per vecka.
Förutom att människor utnyttjas är det svårt för seriösa företag att konkurrera med oseriösa företag som inte följer lagar och regler.
Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet inom olika branscher. Tillsammans planerar och genomför vi oanmälda kontroller för att stoppa regelbrott och annan brottslighet i arbetslivet.
Kontrollerna genomförs i riskbranscher som till exempel transport, bygg, bärplockning, bilverkstäder, biltvättar, slakterier, byggverksamhet, skönhetssalonger och restauranger.
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Har gjort 23 000 kontroller
Hittills har myndigheterna genomfört drygt 23 000 gemensamma kontroller. Sedan 2023 organiseras kontrollerna inom ramen för samverkan i de sju regionala centren mot arbetslivskriminalitet, AKC.
Dessa finns i Stockholm, Umeå, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala och Örebro.
Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet i arbetet mot arbetslivskriminalitet. I arbetet deltar även Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.
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