Gamla föräldrar? Det här blir vi osams om

EU:s klimatmål skapar en ny marknad. Nu pågår emissionen.

Medelåldern för att skaffa sitt första barn har ökat stadigt under hela 2000-talet, visar officiell statistik.

Det kan, naturligtvis, tyckas klokt att vänta med barn tills man är eller åtminstone känner sig mogen för det.

Men det ställer till en del senare i livet. Många vuxna ställs inför att behöva hantera och stötta åldrande föräldrar, vilket relativt många ser som ett potentiellt problemområde.

Det var som katten – hunden får inte ärva. Dagens PS

En av fem tror sig bli osams

En Sifo-undersökning Familjens jurist låtit göra visar att 18 procent av de svarande tror att de kommer att hamna i konflikt med sina syskon när föräldrarna behöver mer stöd.

Ekonomi, arv och tillgångar är vanliga konfliktområden när det gäller osämja mellan syskon, anger 65 procent.

Nästan lika många, 63 procent, anger fördelningen av ansvar för vård och omsorg och hur ofta man ska hjälpa till eller engagera sig när föräldrarna behöver stöd, 61 procent.

37 procent anser att kommunikation och information mellan parterna kan bli en konfliktfråga.

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