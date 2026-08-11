Trots rekordfesten: Färre bolag på väg till börsen

Stark vår

Hittills i år har 87 bolag introducerats på börsen, och antalet under andra kvartalet ökade med 28,9 procent jämfört med föregående kvartal.

Det visar PitchBooks senaste analytikerrapport om börsintroduktionsklimatet i Europa rapporterar Morningstar.

En gynnsam kombination av låg volatilitet, stödjande värderingar och en stabil räntepolitik har bidragit till att öka antalet börsintroduktioner enligt rapporten.

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Men framåt ser nu strömmen av nya börsbolag ut att verka sina.

Detta trots sommarens rekordbörs.

”Endast 223 företag i Europa har nu en hög sannolikhet att börsnoteras – en nedgång på 40,2 procent jämfört med de 373 företag som nämndes i PitchBooks prognos för 2025”, skriver Morningstar.

”Endast 10 av dessa företag har en sannolikhet på över 90 procent för en börsintroduktion, vilket är en minskning från 32 för ett år sedan. Dessutom uppgår deras sammanlagda värdering till cirka 232 miljarder EUR, där endast ett företag, Revolut, står för den största delen med 200 miljarder EUR”.

AI kan få fart på intresset igen

Svaret på vad som skulle kunna få introduktionerna till börsen att ta fart igen är som mycket annat dessa dagar – AI.

”I Europa finns 72 kandidater för börsintroduktioner inom AI, varav sju har en sannolikhet på 90 procent eller mer att noteras på de offentliga marknaderna”, skriver Morningstar.

”De högst värderade AI-företagen spänner över branscher som robotik och drönare (försvar), big data, cybersäkerhet, jordbruksteknik och fintech. Sett till länder finns 37,5 procent av de europeiska AI-företagen som planerar börsintroduktion i Storbritannien, följt av 18,1 procent i Frankrike och 8,3 procent i Tyskland”.

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