Bolåneräntan har sjunkit – ändå betalar du 60 procent mer

Räntan fortfarande betydligt högre

För bolånetagare blir skillnaden särskilt tydlig. Den genomsnittliga bolåneräntan har sjunkit från toppen på 4,94 procent i november 2023 till 2,77 procent.

Det är förstås en lättnad. Men jämfört med för fem år sedan är bolånet fortfarande dyrt. Då låg räntan på 1,71 procent. Dagens räntekostnad är därmed omkring 60 procent högre.

Annat som blivit dyrt är maten. Mellan 2020 och 2025 steg priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med totalt 33 procent, enligt siffror från SCB. Och värre kan det bli.

Värmeböljorna i Europa kan leda till en chockhöjning av matpriserna i höst, menar experterna.

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”Inte konstigt”

Även restaurangpriser och energipriser har ökat.

Restaurangpriserna har stigit med över 30 procent på fem år medan energipriserna har ökat med närmare 35 procent.

”Inte konstigt att vi känner oss fattigare”, konstaterar Stenkrona.

Bensin är däremot billigare än för fem år sedan. Och det är ju alltid nåt.

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