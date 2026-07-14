Det var som katten – hunden får inte ärva

Tre av tio tror det går

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”Men även i sådana fall handlar det egentligen inte om att djuret ärver direkt, utan om att pengar och ansvar lämnas till personer som ska ta hand om djuret. Ett djur kan inte vara arvtagare, oavsett hur viktig plats det har i familjen”, påpekar Näsman.

Det är fakta som inte är särskilt väl spridda bland svenskarna. 28 procent av de svarande i undersökningen tror att man kan testamentera pengar direkt till ett husdjur.

Dessutom tror 41 procent att det går att ha gemensam vårdnad om husdjur efter en separation, något som också är juridiskt omöjligt.

”Som jurist träffar jag allt oftare djurägare som vill säkerställa vad som händer med hunden eller katten om man går bort eller separerar. Många blir då förvånade när de inser att husdjur juridiskt behandlas ungefär som en bil eller en möbel”, säger Per Näsman.

”Det juridiska skyddet kring husdjur är nämligen väldigt begränsat. Därför är det viktigt att prata om de här frågorna innan något händer. Har man skaffat djuret tillsammans med någon annan bör man prata igenom vad som ska gälla redan när kopplet, matskålen och försäkringen kommer på plats.”

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Man kan definitivt ta med dem i husbilen – men lika klart är att man inte kan låta dem ärva. Det är ingen idé att skriva in husdjur i sitt testamente. (Foto: Tomas Oneborg/TT)

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Det går dock, som ofta i juridiken, att åka lite slalom mellan paragraferna. Även om man inte kan låta djur ärva, kan man i sitt testamente lämna pengar till en person, med önskemål eller villkor om att personen ska ta hand om djuret.

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Om relationen tar slut eller någon dör, kan det bli konflikter kring vem som har rätt till djuret. Här är ägandet avgörande, oavsett om man är sambo eller gift.

Det är alltså viktigt att spara köpeavtal, kvitton, försäkringspapper med mera – och ja, för gifta kan hundens eller kattens ekonomiska värde bli en del i bodelningen och behöva tas upp där.

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