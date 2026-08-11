Fler budgivare har hittat tillbaka till bostadsmarknaden. Ändå kan försäljningen dra ut på tiden. Allra trögast går det för några av marknadens minsta objekt.
Bostäderna som är lättast – och svårast – att sälja just nu
Den svenska bostadsmarknaden stod i stort sett stilla under juli. Bakom den lugna ytan drar dock hus och lägenheter åt olika håll.
Husmarknaden blev varmare och närmar sig vad SBAB och Booli beskriver som ett normalt läge. För lägenheter sjönk temperaturen i stället något.
Det visar den senaste upplagan av Bomarknadstempen, en indikator som mäter hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad.
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Lättare att sälja hus
Ett hus är generellt lättare att sälja än en lägenhet just nu. Närmast ett normalt marknadsläge ligger husen i Stockholms och Skåne län.
På husmarknaden utvecklades fyra av fem faktorer åt rätt håll under juli. På lägenhetsmarknaden gällde det endast två av fem.
Antalet budgivare på hus ligger nu över det historiska genomsnittet. För lägenheter är antalet nära snittet.
Men fler spekulanter har ännu inte löst alla problem. Utbudet är fortfarande stort och många bostäder ligger ute länge innan de blir sålda.
”Antalet budgivare har klättrat över det historiska snittet för hus och ligger nära det historiska snittet för lägenheter. Långa försäljningstider och ett stort utbud i förhållande till det historiska snittet, tynger dock fortfarande marknaden – i synnerhet för lägenheter”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
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Små lägenheter går trögast
Skillnaden märks även mellan olika storlekar. Stora lägenheter har fått betydligt bättre fart under året. För ettor och tvåor går försäljningarna däremot fortsatt trögt, trots en viss förbättring i juli.
Det förvånar Robert Boije eftersom både bolånetaket har höjts och amorteringskravet sänkts. En möjlig förklaring är enligt honom att det har byggts många små lägenheter under de senaste åren.
Geografin spelar också roll.
För lägenheter är det fortfarande en bit kvar i samtliga tre storstadslän. Undantaget är bland annat Stockholms innerstad, där temperaturen ligger över normal nivå.
Svaret på vilken bostad som är lättast att sälja just nu blir därmed: ett hus, inte minst i Stockholms och Skåne län. I andra änden hittar vi framför allt de minsta lägenheterna.
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