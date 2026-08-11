Bostäderna som är lättast – och svårast – att sälja just nu

Det visar den senaste upplagan av Bomarknadstempen, en indikator som mäter hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad.

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Lättare att sälja hus

Ett hus är generellt lättare att sälja än en lägenhet just nu. Närmast ett normalt marknadsläge ligger husen i Stockholms och Skåne län.

På husmarknaden utvecklades fyra av fem faktorer åt rätt håll under juli. På lägenhetsmarknaden gällde det endast två av fem.

Antalet budgivare på hus ligger nu över det historiska genomsnittet. För lägenheter är antalet nära snittet.

Men fler spekulanter har ännu inte löst alla problem. Utbudet är fortfarande stort och många bostäder ligger ute länge innan de blir sålda.

”Antalet budgivare har klättrat över det historiska snittet för hus och ligger nära det historiska snittet för lägenheter. Långa försäljningstider och ett stort utbud i förhållande till det historiska snittet, tynger dock fortfarande marknaden – i synnerhet för lägenheter”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

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