Ät rätt nu – du kan behöva det om 20 år

Ett av de första hälsoråd de flesta av oss får är att dricka mjölk för att det ger oss ett starkt skelett.

”Det skelett vi bär med oss ​​senare i livet beror på den benreserv vi bygger upp under barndomen och den tidiga vuxenåldern, då skelettet blir starkare och tätare innan det når sin toppnivå i ung vuxen ålder”, säger Kate Ward, professor i global muskuloskeletal hälsa vid University of Southampton i Storbritannien.

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Tappar i takt med att vi åldras

Därefter börjar vi förlora bentäthet i takt med att vi åldras. Det finns också omkring 500 miljoner människor världen över som lider av benskörhet, osteoporos, ett tillstånd som försvagar skelettet och gör det tunnare och skörare.

Varje år inträffar fler än 10 miljoner höftfrakturer globalt bland personer över 55 år, skriver BBC.

Konsekvenserna kan bli allvarliga, då frakturer kan leda till komplikationer som lunginflammation eller hjärtinfarkt.

Totalt sett avlider omkring 30 procent av patienterna över 60 år inom ett år efter en höftfraktur – även om andra faktorer, såsom ålder och underliggande sjukdomar, också kan spela in.

Kvinnor är särskilt utsatta för förlust av bentäthet när de åldras, i synnerhet under klimakteriet, och förekomsten av osteoporos är högre bland kvinnor – men även män drabbas.

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