Semestern är över. Kvar ligger ett tömt konto, en ovanligt stor kreditkortsräkning och några fakturor som snart ska betalas. Då gäller det att agera innan skulden växer. ”Stoppa inte huvudet i sanden”, råder ekonomen.
Blev semestern för dyr? Gör det här innan skulden växer
Sol, ledighet och kanske några extra restaurangbesök. Tidigare undersökningar visar att var fjärde svensk spenderade mer än planerat på semestern.
Kreditkortsköpen, delbetalningarna och de sista fakturorna kan leva vidare långt efter att resväskan packats undan och följden kan bli både stress och ångest – och ett sparande som får stå tillbaka under resten av året.
Nu uppmanar Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg den som har spenderat för mycket att agera direkt.
”Stoppa inte huvudet i sanden. Ta kontroll. Räkna ihop hela semesterkostnaden, även kreditkortsköp och fakturor som ännu inte är betalda. Först när du ser totalsumman kan du prioritera rätt och göra en plan som håller”, säger han i ett pressmeddelande.
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Börja med de viktigaste räkningarna
Det första steget är alltså att skaffa sig en överblick. Konton, krediter, delbetalningar och obetalda fakturor ska räknas in – liksom räntor och avgifter.
Om pengarna inte räcker till allt bör vissa utgifter gå före andra:
- Hyra eller månadsavgift
- El och mat
- Mediciner
- Hemförsäkring
Samtidigt bör nya kreditköp, konsumtionslån och delbetalningar pausas. Den som redan har flera skulder kan därefter prioritera dem med högst ränta och avgifter.
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Vänta inte på Kronofogden
Den som inte kan betala en räkning i tid bör kontakta företaget eller långivaren så snart som möjligt. Det kan ibland gå att flytta förfallodagen eller komma överens om en avbetalningsplan.
Men en längre återbetalningstid kan också innebära fler avgifter och en högre total kostnad.
Att helt ignorera kraven kan bli ännu dyrare. En obetald skuld kan växa med dröjsmålsränta och avgifter innan den går vidare till inkasso eller Kronofogden. Om Kronofogden fastställer skulden kan det leda till en betalningsanmärkning, som för privatpersoner normalt ligger kvar i tre år.
Bufferten kan rädda hösten
Har du en buffert kan den användas för att lösa dyra, kortfristiga skulder. Helst bör den dock inte tömmas helt – annars kan nästa oväntade utgift tvinga fram ännu en kredit.
Andra sätt att frigöra pengar är att sälja sådant som inte används, pausa abonnemang och se över exempelvis bolåneränta, försäkringar och elavtal.
Om situationen inte går att lösa på egen hand finns kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i samtliga kommuner.
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