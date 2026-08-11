Blev semestern för dyr? Gör det här innan skulden växer

Vänta inte på Kronofogden

Den som inte kan betala en räkning i tid bör kontakta företaget eller långivaren så snart som möjligt. Det kan ibland gå att flytta förfallodagen eller komma överens om en avbetalningsplan.

Men en längre återbetalningstid kan också innebära fler avgifter och en högre total kostnad.

Att helt ignorera kraven kan bli ännu dyrare. En obetald skuld kan växa med dröjsmålsränta och avgifter innan den går vidare till inkasso eller Kronofogden. Om Kronofogden fastställer skulden kan det leda till en betalningsanmärkning, som för privatpersoner normalt ligger kvar i tre år.

Bufferten kan rädda hösten

Har du en buffert kan den användas för att lösa dyra, kortfristiga skulder. Helst bör den dock inte tömmas helt – annars kan nästa oväntade utgift tvinga fram ännu en kredit.

Andra sätt att frigöra pengar är att sälja sådant som inte används, pausa abonnemang och se över exempelvis bolåneränta, försäkringar och elavtal.

Om situationen inte går att lösa på egen hand finns kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i samtliga kommuner.

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