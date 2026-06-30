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Världen

Ny kartläggning: Sverige inget högskatteland

Svenska barnfamiljer ligger bra till i en jämförelse kring lönen och skatten i EU
Svenska barnfamiljer får behålla mer av lönen efter skatt när bidrag och avdrag räknas in än vad genomsnittet i EU redovisar, säger nya siffror. (Foto: Martina Holmberg/TT)

Eurostat redovisar hur mycket man får behålla av lönen efter skatt i olika delar av EU. Den svenska rankningen är kanske inte den du tror.

Vi har ju i ett halvsekel matats med påståenden om de svenska marginalskatterna och om Sverige som ett extremt högskatteland, där staten pungslår var och en intill benknotorna.

Riktigt så är det inte om man i stället går på fakta. Det har Eurostat gjort när man redovisar andelen av inkomsten som man så att säga ”tar med sig hem” i olika delar av EU.

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Stora skillnader inom EU

Trots EU:s ambitioner att likrikta verkligheten, skiljer det sig kraftigt åt mellan olika europeiska länder.

Enligt Eurostats uppgifter för 2025, betalar en ensamstående person utan barn i snitt 15,1 procent av sin lön om man bor på Cypern, men 41,5 procent i Rumänien. EU-genomsnittet är 29,1 procent.

Det är sju EU-länder där mer än en tredjedel av bruttoinkomsten går till skatter. Förutom Rumänien handlar det om Litauen, Belgien, Slovenien, Tyskland, Danmark och Ungern.

Även Luxemburg och Kroatien ligger över EU-genomsnittet på 29,1 procent.

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Sverige i mittskiktet

En stor grupp länder ligger i intervallet 22-25 procent. Där finns Sverige med 24,5 procent i sällskap med Tjeckien, Irland, Portugal, Spanien, Bulgarien, Malta, Estland,

Ser vi till EU:s fyra stora ekonomier har Tyskland den högsta andelen bruttoinkomster som går till skatt, 34,8 procent och Spanien den lägsta, 22,1 procent.

Frankrike landar på 26,2 procent och Italien på 24,1.

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Cypern är ett semesterparadis för många. Det är också det land i EU där en ensamstående utan barn får behålla mest av lönen efter skatt. (Foto: Petros Karadjias/AP-TT)

Barnfamiljer? Då ligger Sverige bra till

Att ha barn berättigade till barnbidrag eller andra typer av allmänna underhåll, minskar avsevärt andelen av bruttoinkomsten som går till skatt.

I denna kategori varierar andelen i skatt från -3,3 procent i Grekland till 33,4 procent i Rumänien.

Och i tabellen nedan, som behandlar familjer med två arbetande föräldrar och två barn, kan du se att Sverige ligger under EU-genomsnittet på 22,6 procent här med våra 21,9 procent i skatt för denna kategori med hänsyn tagen till avdrag och bidrag.

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Var tar skatter den största andelen av lönerna?

(Siffrorna gäller 2025 och för ett hushåll med två vuxna som arbetar och två barn)

Slovenien 38,3 procent

Litauen 34,3 procent

Slovenien 33,6 procent

Danmark 32,2 procent

Belgien 31,7 procent

Ungern 28,4 procent

Kroatien 27,7 procent

Luxemburg 26,6 procent

Tyskland 26,2 procent

Finland 24,8

EU-genomsnittet 22,6 procent

Nederländerna 21,9 procent

Sverige 21,4 procent

Spanien 21,3 procent

Lettland 20,5 procent

Bulgarien 20,1 procent

Österrike 19,8 procent

Estland 19,6 procent

Frankrike 19,1 procent

Irland 18,7 procent

Tjeckien 18,6 procent

Portugal 18,1 procent

Malta 17,2 procent

Grekland 17,0 procent

Polen 16,2 procent

Italien 15,4 procent

Slovakien 15,1 procent

Cypern 13,5 procent

(Källa: Eurostat och Euronews)

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