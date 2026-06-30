Ny kartläggning: Sverige inget högskatteland

Riktigt så är det inte om man i stället går på fakta. Det har Eurostat gjort när man redovisar andelen av inkomsten som man så att säga ”tar med sig hem” i olika delar av EU.

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Stora skillnader inom EU

Trots EU:s ambitioner att likrikta verkligheten, skiljer det sig kraftigt åt mellan olika europeiska länder.

Enligt Eurostats uppgifter för 2025, betalar en ensamstående person utan barn i snitt 15,1 procent av sin lön om man bor på Cypern, men 41,5 procent i Rumänien. EU-genomsnittet är 29,1 procent.

Det är sju EU-länder där mer än en tredjedel av bruttoinkomsten går till skatter. Förutom Rumänien handlar det om Litauen, Belgien, Slovenien, Tyskland, Danmark och Ungern.

Även Luxemburg och Kroatien ligger över EU-genomsnittet på 29,1 procent.

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