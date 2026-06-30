Eurostat redovisar hur mycket man får behålla av lönen efter skatt i olika delar av EU. Den svenska rankningen är kanske inte den du tror.
Ny kartläggning: Sverige inget högskatteland
Vi har ju i ett halvsekel matats med påståenden om de svenska marginalskatterna och om Sverige som ett extremt högskatteland, där staten pungslår var och en intill benknotorna.
Riktigt så är det inte om man i stället går på fakta. Det har Eurostat gjort när man redovisar andelen av inkomsten som man så att säga ”tar med sig hem” i olika delar av EU.
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Stora skillnader inom EU
Trots EU:s ambitioner att likrikta verkligheten, skiljer det sig kraftigt åt mellan olika europeiska länder.
Enligt Eurostats uppgifter för 2025, betalar en ensamstående person utan barn i snitt 15,1 procent av sin lön om man bor på Cypern, men 41,5 procent i Rumänien. EU-genomsnittet är 29,1 procent.
Det är sju EU-länder där mer än en tredjedel av bruttoinkomsten går till skatter. Förutom Rumänien handlar det om Litauen, Belgien, Slovenien, Tyskland, Danmark och Ungern.
Även Luxemburg och Kroatien ligger över EU-genomsnittet på 29,1 procent.
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Sverige i mittskiktet
En stor grupp länder ligger i intervallet 22-25 procent. Där finns Sverige med 24,5 procent i sällskap med Tjeckien, Irland, Portugal, Spanien, Bulgarien, Malta, Estland,
Ser vi till EU:s fyra stora ekonomier har Tyskland den högsta andelen bruttoinkomster som går till skatt, 34,8 procent och Spanien den lägsta, 22,1 procent.
Frankrike landar på 26,2 procent och Italien på 24,1.
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Barnfamiljer? Då ligger Sverige bra till
Att ha barn berättigade till barnbidrag eller andra typer av allmänna underhåll, minskar avsevärt andelen av bruttoinkomsten som går till skatt.
I denna kategori varierar andelen i skatt från -3,3 procent i Grekland till 33,4 procent i Rumänien.
Och i tabellen nedan, som behandlar familjer med två arbetande föräldrar och två barn, kan du se att Sverige ligger under EU-genomsnittet på 22,6 procent här med våra 21,9 procent i skatt för denna kategori med hänsyn tagen till avdrag och bidrag.
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Var tar skatter den största andelen av lönerna?
(Siffrorna gäller 2025 och för ett hushåll med två vuxna som arbetar och två barn)
Slovenien 38,3 procent
Litauen 34,3 procent
Slovenien 33,6 procent
Danmark 32,2 procent
Belgien 31,7 procent
Ungern 28,4 procent
Kroatien 27,7 procent
Luxemburg 26,6 procent
Tyskland 26,2 procent
Finland 24,8
EU-genomsnittet 22,6 procent
Nederländerna 21,9 procent
Sverige 21,4 procent
Spanien 21,3 procent
Lettland 20,5 procent
Bulgarien 20,1 procent
Österrike 19,8 procent
Estland 19,6 procent
Frankrike 19,1 procent
Irland 18,7 procent
Tjeckien 18,6 procent
Portugal 18,1 procent
Malta 17,2 procent
Grekland 17,0 procent
Polen 16,2 procent
Italien 15,4 procent
Slovakien 15,1 procent
Cypern 13,5 procent
(Källa: Eurostat och Euronews)