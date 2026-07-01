Ny studie: Därför mår skåningar bäst

Skillnaderna är markanta, när forskarna analyserar svar från mer än 34 000 representativa svenskar och jämför sådant som personlighet, ålder, sociala relationer, var de bor och deras politiska identitet.

”Vi ville få en så bred bild som möjligt av vad som kopplas till svenskars välbefinnande. Inte bara tillfällig lycka, utan också känslan av mening, balans och hur nöjd man är med sitt liv som helhet”, säger August Nilsson, en av forskarna bakom studien från Lunds universitet.

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Pengar hjälper inte mycket

Den konstaterar att pengar inte får oss att må särskilt bra. Personlighet och sociala relationer betyder betydligt mer – och upplevd ensamhet är starkt kopplad till att vi inte mår lika bra.

Studien visar att våra personlighetsdrag spelar stor roll för vårt välbefinnande. Svenskar med hög grad av oro och emotionell instabilitet, neuroticism, har mycket lägre välbefinnande.

Normalt internationellt mår personer som är mer sociala och utåtriktade mycket bättre, men bland svenskar är det sambandet relativt svagt, enligt forskarna.

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