En äldre skåning eller hallänning med bra relationer och politiska åsikter i mitten av skalan. De mår bäst i Sverige.
Ny studie: Därför mår skåningar bäst
Studien heter “Swedish Well-Being: The rising importance of age among demographic personality, and social relationship factors” och berör alltså vilka det är som mår bäst i Sverige.
Skillnaderna är markanta, när forskarna analyserar svar från mer än 34 000 representativa svenskar och jämför sådant som personlighet, ålder, sociala relationer, var de bor och deras politiska identitet.
”Vi ville få en så bred bild som möjligt av vad som kopplas till svenskars välbefinnande. Inte bara tillfällig lycka, utan också känslan av mening, balans och hur nöjd man är med sitt liv som helhet”, säger August Nilsson, en av forskarna bakom studien från Lunds universitet.
Humöret: Därför blir du hetare av värmen. Dagens PS
Pengar hjälper inte mycket
Den konstaterar att pengar inte får oss att må särskilt bra. Personlighet och sociala relationer betyder betydligt mer – och upplevd ensamhet är starkt kopplad till att vi inte mår lika bra.
Studien visar att våra personlighetsdrag spelar stor roll för vårt välbefinnande. Svenskar med hög grad av oro och emotionell instabilitet, neuroticism, har mycket lägre välbefinnande.
Normalt internationellt mår personer som är mer sociala och utåtriktade mycket bättre, men bland svenskar är det sambandet relativt svagt, enligt forskarna.
Forskare: Populärt sömnpreparat kan ge hjärtproblem. Dagens PS
Unga mer ensamma än äldre
Mest överraskande är resultaten kring ålder. Från och med pandemin, runt 2020, ser forskarna ett tydligt skifte.
”Det som överraskade oss mest var att unga vuxna stack ut så tydligt. Historiskt har unga ofta haft breda sociala nätverk och stark framtidstro. Nu ser vi nästan motsatsen”, säger psykologiforskaren och medförfattaren Petri Kajonius.
Det är också yngre som i högre grad uppger att de känner sig ensamma.
”Det är anmärkningsvärt att svenskar i 20-årsåldern upplever större ensamhet än personer som är 80 år eller äldre”, säger August Nilsson.
”En möjlig förklaring kan vara att många unga under pandemin tappade viktiga, sociala sammanhang under formande år och att det påverkat relationer senare i livet.”
Så tränar du säkert – trots värmen. Dagens PS
Skåningar och hallänningar mår bäst
Var vi bor inverkar också på hur bra vi mår. Studien visar att skåningar, hallänningar och personer från Jönköpings län rapporterar ett högre välbefinnande än genomsnittet.
De som är från Västmanland rapporterar i stället lägre nivåer än normalsvensken.
Politiska åsikter mättes också. Det visar sig då att personer som identifierar sig med mittenpartier generellt mår bättre än de som håller till på vänster- eller högerkanten.
När det gäller inkomst har den ingen större inverkan och betydligt mindre roll än relationer och personlighet, enligt studien.