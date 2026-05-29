Vill du lämna Sverige och hålla kostnaderna nere på samma gång finns det vissa länder som är bättre än andra, visar en ny rapport.
Dina pengar räcker längre här – lev på under 11 000 kronor i månaden
Både bostadspriser, matpriser och elpriser har stigit på senare tid. Samtidigt har en växande skara svenskar mindre än 500 kronor kvar dagen innan löning.
Därför är det väl inte helt märkligt att var femte svensk, 20 procent, har funderat på att flytta utomlands.
Men vart ska man egentligen bosätta sig om man vill hålla sina kostnader nere? En rapport pekar ut tio länder där vardagslivet kan kosta under 11 000 kronor i månaden.
Albanien: Billigt vid kusten
Listan, som kommer från International Living, innehåller flera europeiska länder, däribland Albanien. I huvudstaden Tirana är en dag på stan cirka 50 procent billigare än i Stockholm.
Du kan dessutom komma ännu billigare undan än så om du kollar utanför de större städerna.
I kuststaden Vlora kan du få en etta nära stranden för runt 3 000 kronor i månaden och i Saranda, en populär badort, går det att, utan problem, leva på under 11 000 kronor i månaden. Då räknas bland annat hyra, mat, transport, el/vatten/internet och enklare nöjen in.
Den som lever mer som lokalbefolkningen får också betydligt bättre chans att hålla nere kostnaderna.
Bulgarien: Billigare utanför Sofia
Bulgarien finns också, inte helt oväntat, med på listan. Huvudstaden Sofia är drygt 40 procent billigare än Stockholm och utanför storstäderna är det ännu billigare.
En enrummare kostar omkring 4 500 kronor i mindre städer, vilket lämnar utrymme till både mat, transport och viss underhållning.
Lettland: Småstäderna gör skillnaden
I Lettland ligger hyran för en etta i städer som Kuldiga och Cesis på i genomsnitt drygt 2 700 kronor i månaden.
Den som väljer bort huvudstaden kan med en budget på runt 11 000 kronor i månaden få en välbalanserad vardag med plats för både mat, transport och enklare nöjen.
Litauen: Enklare liv utanför Vilnius
Inte övertygad ännu? Då kanske Litauen är något för dig. Här räcker pengarna långt, särskilt utanför huvudstaden Vilnius.
I Vilnius kostar en etta omkring 8 000 kronor i månaden. I mindre städer, som Šiauliai eller Panevėžys, ligger hyran istället på runt 4 600 kronor.
Mat, kollektivtrafik och nöjen är även det relativt överkomligt, inte minst om man lagar mycket mat hemma.
Rumänien: Låga hyror i mindre städer
Näst på tur står Rumänien.
En etta i huvudstaden kostar omkring 5 000 i månaden. I mindre städer, som Craiova och Sibiu, ligger motsvarande hyra på runt 3 500 kronor.
Den genomsnittliga månadskostnaden för en person i Rumänien kan ligga på drygt 8 700 kronor i månaden. Dessutom är en dag på stan i Bukarest cirka 45 procent billigare än i Stockholm.
Thailand: Låga kostnader i norr
Vill du leta dig utanför Europa är Thailand ett bra alternativ för den lågprissugna.
I norra Thailand, till exempel Chiang Mai, är det inte ovanligt att hitta bostäder med hyror på runt 580 kronor i månaden. Vill du ha en välfungerande luftkonditionering kan du behöva sträcka dig till 1 100 kronor i månaden.
Maten är även den billig. Lokala rätter som pad thai och kycklingcurry kan kosta omkring 20 kronor.
Vietnam: Mycket för pengarna
Vietnam lyfts ofta fram som ett billigt alternativ, så även här. PS har tidigare konstaterat att du i städer som Hanoi och Ho Chi Minh-staden kan klara dig på runt 4 500 kronor i månaden, om du lever en livsstil utan extra bekvämligheter.
Här är det fullt möjligt att få ett möblerat boende för runt 2 500 kronor i månaden.
10 billiga länder där du kan klara dig på under 11 000 i månaden:
- Albanien
- Bulgarien
- Lettland
- Litauen
- Rumänien
- Thailand
- Vietnamn
- Kambodja
- Colombia
- Peru