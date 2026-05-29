Dina pengar räcker längre här – lev på under 11 000 kronor i månaden 

Bulgarien: Billigare utanför Sofia

Bulgarien finns också, inte helt oväntat, med på listan. Huvudstaden Sofia är drygt 40 procent billigare än Stockholm och utanför storstäderna är det ännu billigare.

En enrummare kostar omkring 4 500 kronor i mindre städer, vilket lämnar utrymme till både mat, transport och viss underhållning.

Lettland: Småstäderna gör skillnaden

I Lettland ligger hyran för en etta i städer som Kuldiga och Cesis på i genomsnitt drygt 2 700 kronor i månaden.

Den som väljer bort huvudstaden kan med en budget på runt 11 000 kronor i månaden få en välbalanserad vardag med plats för både mat, transport och enklare nöjen.

Läs även: Därför ska du undvika Oslo i sommar – kostar 6 000 kronor mer. Dagens PS

Litauen: Enklare liv utanför Vilnius

Inte övertygad ännu? Då kanske Litauen är något för dig. Här räcker pengarna långt, särskilt utanför huvudstaden Vilnius.

ANNONS

I Vilnius kostar en etta omkring 8 000 kronor i månaden. I mindre städer, som Šiauliai eller Panevėžys, ligger hyran istället på runt 4 600 kronor.

Mat, kollektivtrafik och nöjen är även det relativt överkomligt, inte minst om man lagar mycket mat hemma.

Rumänien: Låga hyror i mindre städer

Näst på tur står Rumänien.

En etta i huvudstaden kostar omkring 5 000 i månaden. I mindre städer, som Craiova och Sibiu, ligger motsvarande hyra på runt 3 500 kronor.

Den genomsnittliga månadskostnaden för en person i Rumänien kan ligga på drygt 8 700 kronor i månaden. Dessutom är en dag på stan i Bukarest cirka 45 procent billigare än i Stockholm.

Thailand: Låga kostnader i norr

Vill du leta dig utanför Europa är Thailand ett bra alternativ för den lågprissugna.

I norra Thailand, till exempel Chiang Mai, är det inte ovanligt att hitta bostäder med hyror på runt 580 kronor i månaden. Vill du ha en välfungerande luftkonditionering kan du behöva sträcka dig till 1 100 kronor i månaden.

ANNONS

Maten är även den billig. Lokala rätter som pad thai och kycklingcurry kan kosta omkring 20 kronor.

Vietnam: Mycket för pengarna

Vietnam lyfts ofta fram som ett billigt alternativ, så även här. PS har tidigare konstaterat att du i städer som Hanoi och Ho Chi Minh-staden kan klara dig på runt 4 500 kronor i månaden, om du lever en livsstil utan extra bekvämligheter.

Här är det fullt möjligt att få ett möblerat boende för runt 2 500 kronor i månaden.

10 billiga länder där du kan klara dig på under 11 000 i månaden:

Albanien

Bulgarien

Lettland

Litauen

Rumänien

Thailand

Vietnamn

Kambodja

Colombia

Peru

Läs också: De bästa länderna att pensionera sig i 2026. E55