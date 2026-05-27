Efter en kall och torr vinter pekar flera signaler mot ett högre elpris resten av året och vidare in i nästa vinter. Nu råder Fortums elprisexpert hushåll att göra en elbudget.
Högre elpris resten av året: "Lägg undan elstödet"
Redan för en månad sedan visade en prognos från Bixia att elräkningen fram till midsommar kommer att vara dubbelt så hög som under samma period i fjol.
Det beror inte minst på att den norrländska vårfloden är ovanligt svag i år.
Och hittills tycks prognosen ha slagit in.
Dubbelt så högt elpris
I maj låg det genomsnittliga elpriset på drygt 70 öre per kilowattimme. I södra Sverige handlade det om omkring 80-90 öre medan priserna i norr låg på cirka 50-60 öre.
Det är mer än dubbelt så högt som vid samma tid förra året.
Enligt Fortums elprisexpert Patrik Södersten är utvecklingen en varningssignal inför resten av året.
Rådet: gör en elbudget
Hans råd till hushållen är att redan nu börja lägga undan pengar inför vintern.
”Eftersom priset på el skiljer sig mellan sommar och vinter är det alltid en bra idé att ha en elbudget, men särskilt viktigt i år eftersom flera indikationer just nu pekar mot högre priser än tidigare. Kanske en 1000-lapp i månaden för villaägare och ett par 100-lappar om du bor i lägenhet. Ett första steg kan vara att lägga undan elstödet som betalas ut i juni”, säger han i ett pressmeddelande.
Vädret kan avgöra
Mycket hänger nu på sommarvädret. Det som behövs är varken rekordvärme eller ständig sol, utan snarare en klassisk svensk blandning: regn, vind och sol.
Framför allt behövs nederbörd i Norge och norra Sverige, där vattenkraften finns. Utan påfyllnad i vattenmagasinen kan läget bli sämre inför vintern.
Parallellt skapar oron i omvärlden ytterligare osäkerhet.
”Krisen i Hormuzsundet tillför en extra osäkerhet och ju längre detta pågår desto mer kan det påverka även priset på el. Gaspriset, som påverkar oss genom vår förbindelse med framför allt Tyskland, steg kraftigt i början för att sedan stabiliseras. Detta påverkar framför allt södra Sverige. Priserna i norr påverkas mer av vind- och vattenkraften”, avslutar Södersten.