Varningen: Matpriserna kan stiga igen

Energikrisen i omvärlden sätter sina spår. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen innebär det framför allt ökade transport- och förpackningskostnader, som står för ungefär en femtedel av tillverkarnas totala kostnader.

Det innebär att de vill höja priserna gentemot sina kunder, dagligvarukedjorna.

Ja, det får man väl utgå från. Men några procenttal har inte jag, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

”Tuffa förhandlingar”

Han medger att situationen är komplicerad. Trycket från både allmänhet och politiker att inte höja matpriserna är högt.

Det kommer att bli tuffa förhandlingar mellan leverantörer och dagligvarukedjor som möter konsumenterna och som möter allmänhetens förväntningar om fortsatta prissänkningar.

På frågan om Livsmedelsföretagen nu försöker ”prata upp” priserna, slår Carl Eckerdal ifrån sig kritiken.

Jag pratar inte upp vare sig det ena eller det andra, jag bara försöker beskriva vad som väntar. Det är ju bättre att det finns en förståelse i den breda allmänheten om vilken situation vi sitter i. Det finns inga livsmedelsproducenter som kan leva på luft, säger han.

Inte ökat

Branschen har länge känt sig orättvist behandlad av politiker, allmänhet och media – att livsmedelstillverkarna skulle ha skott sig och tjänat mer pengar under tiden matpriserna har skenat.

Men statens egna expertmyndigheter, bland andra Jordbruksverket, Konkurrensverket, Konjunkturinstitutet och SCB, har i sina beräkningar sett att de ökade matpriserna till stora delar berott på externa faktorer och att priserna i Sverige inte ökat mer än resten av EU, enligt Carl Eckerdal som menar att livsmedelsindustrin är en allmänt pressad ekonomisk bransch.