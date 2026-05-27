Miljonlön i Sverige: Så lite får du behålla jämfört med resten av Europa

En miljonlön på pappret är dock, som känt, inte samma sak som en miljon på kontot.

Nu har Euronews räknat på vad en ensam person utan barn får kvar efter skatt vid en bruttolön på 100 000 euro om året, motsvarande drygt en miljon kronor.

Läs även: ISK-fällan många går i – kan gå miste om 600 000 kronor skattefritt. Dagens PS

Sverige sticker ut

I Sverige, som har en av de högsta inkomstskatterna i Europa, landar nettolönen enligt beräkningen på cirka 52 000 euro, motsvarande drygt 561 000 kronor.

Det placerar Sverige i bottenskiktet i jämförelsen. Bara Belgien och Danmark ligger lägre eller nästan lika lågt. I Belgien får en person med samma bruttolön behålla 50 750 euro. I Danmark är motsvarande siffra 51 500 euro.