Att tjäna 100 000 euro om året – drygt en miljon kronor – är en klassisk milstolpe för karriären. Men hur mycket av drömlönen landar faktiskt på bankkontot när staten har tagit sitt? En ny sammanställning visar på stora skillnader mellan de europeiska länderna.
Miljonlön i Sverige: Så lite får du behålla jämfört med resten av Europa
Drygt 197 252 personer i Sverige har en årsinkomst på över en miljon kronor, enligt den senast tillgängliga statistiken.
Det motsvarar en månadslön på drygt 83 300 kronor före skatt.
En miljonlön på pappret är dock, som känt, inte samma sak som en miljon på kontot.
Nu har Euronews räknat på vad en ensam person utan barn får kvar efter skatt vid en bruttolön på 100 000 euro om året, motsvarande drygt en miljon kronor.
Sverige sticker ut
I Sverige, som har en av de högsta inkomstskatterna i Europa, landar nettolönen enligt beräkningen på cirka 52 000 euro, motsvarande drygt 561 000 kronor.
Det placerar Sverige i bottenskiktet i jämförelsen. Bara Belgien och Danmark ligger lägre eller nästan lika lågt. I Belgien får en person med samma bruttolön behålla 50 750 euro. I Danmark är motsvarande siffra 51 500 euro.
Bulgarien behåller mest
I Bulgarien är läget ett annat. Där får en person med samma bruttolön ut 86 930 euro efter skatt, 937 789 kronor. Det gör Bulgarien till det enda landet i jämförelsen där nettolönen hamnar över 85 000 euro.
Även Estland, Tjeckien, Malta, Schweiz och Cypern ligger högt. I de länderna får höginkomsttagaren behålla minst 70 000 euro av en bruttolön på 100 000 euro.
Storbritannien bäst bland jättarna
Bland Europas fem största ekonomier ligger Storbritannien ”bäst” till.
Där får en person med 100 000 euro i bruttolön behålla 69 900 euro. Spanien och Frankrike hamnar i mitten, med 64 200 respektive 63 000 euro.
Tyskland och Italien ligger betydligt lägre. Där landar nettolönen på 57 900 respektive 56 700 euro.
Därför skiljer det så mycket
Euronews konstaterar att många östeuropeiska länder har plattare skatter, lägre marginalskatter eller tak för sociala avgifter. I Västeuropa och Norden är skattesystemen oftare mer progressiva, vilket innebär att högre inkomster beskattas hårdare.
Man betonar också att siffrorna är uppskattningar. Beräkningarna bygger bland annat på OECD:s Tax Wedge-rapport, PwC:s skatteöversikter och nationella källor. Skattereglerna är dessutom komplicerade och kan påverkas av exempelvis civilstånd, barn, region och lokala skatter.
Så mycket får man behålla efter skatt:
- Bulgarien: 86 930 euro
- Estland: 74 400 euro
- Tjeckien: 72 800 euro
- Malta: 72 500 euro
- Schweiz: 70 500 euro
- Cypern: 70 300 euro
- Storbritannien: 69 900 euro
- Slovakien: 67 855 euro
- Norge: 66 900 euro
- Ungern: 66 500 euro
- Lettland: 66 200 euro
- Spanien: 64 200 euro
- Irland: 64 000 euro
- Turkiet: 63 200 euro
- Frankrike: 63 000 euro
- Finland: 62 200 euro
- Luxemburg: 61 500 euro
- Kroatien: 61 000 euo
- Litauen: 60 500 euro
- Nederländerna: 60 500 euro
- Polen: 60 225 euro
- Rumänien: 58 500 euro
- Tyskland: 57 900 euro
- Portugal: 57 000 euro
- Italien: 56 700 euro
- Grekland: 56 615 euro
- Slovenien: 55 060 euro
- Österrike: 54 200 euro
- Sverige: 52 000 euro
- Danmark: 51 500 euro
- Belgien: 50 750 euro
