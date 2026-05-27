Staden du bör undvika i sommar – kostar 6 000 kronor mer 

För den som planerar en weekend i Europa är det inte bara flygbiljetten som kan svida. Väl på plats kan hotell, mat, lokaltrafik och sevärdheter göra resan betydligt dyrare än väntat, inte minst för svenskar som planerar en weekend i Norden. Här är Europas dyraste – och billigaste – weekendstäder 2026.
Nu har brittiska Post Office Travel Money tagit reda på i vilka europeiska städer man får mest – och minst – för pengarna.
Grannlandet dyrast
Undersökningen jämför vad en kortare stadsresa kostar i 50 europeiska städer. Totalt ingår 12 vanliga turistutgifter för två personer, bland annat kaffe, öl, vin, middag, lokaltrafik, sevärdheter och två hotellnätter på ett trestjärnigt hotell.
Och vill du hålla semesterkostnaderna nere i år gör du klokt i att undvika Oslo.
I den norska huvudstaden landar kostnaden på 850 euro, drygt 9 166 kronor. Det är nästan tre gånger så mycket som i Sarajevo, som i samma undersökning utses till Europas billigaste weekendstad med sina 3 100 kronor.
På andra plats kommer Köpenhamn, där motsvarande weekendpaket kostar 777 euro.
Här kostar weekendresan mest
Enligt Post Office är det framför allt dyrare hotell och högre restaurangpriser som driver upp notan i de dyraste städerna.
Efter Oslo och Köpenhamn följer Edinburgh, Genève och Barcelona.
Europas dyraste weekendstäder 2026:
- Oslo, Norge: 850 euro
- Köpenhamn, Danmark: 777 euro
- Edinburgh, Skottland: 773,50 euro
- Genève, Schweiz: 746 euro
- Barcelona, Spanien: 742 euro
- Dublin, Irland: 707 euro
- Amsterdam, Nederländerna: 705 euro
- Cork, Irland: 697 euro
- Venedig, Italien: 672 euro
- Madrid, Spanien: 672 euro
Europas billigaste weekendstäder 2026:
- Sarajevo, Bosnien och Hercegovina: 287 euro
- Bukarest, Rumänien: 299 euro
- Tirana, Albanien: 304,50 euro
- Belgrad, Serbien: 307 euro
- Trenčín, Slovakien: 315 euro
- Riga, Lettland: 322 euro
- Lille, Frankrike: 334 euro
- Vilnius, Litauen: 334 euro
- Strasbourg, Frankrike: 369 euro
- Podgorica, Montenegro: 384,50 euro
