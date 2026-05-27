Staden du bör undvika i sommar – kostar 6 000 kronor mer 

Nu har brittiska Post Office Travel Money tagit reda på i vilka europeiska städer man får mest – och minst – för pengarna.

Läs även: Den knappen ska du aldrig trycka på utomlands: ”Mycket dyrare”. Dagens PS

Grannlandet dyrast

Undersökningen jämför vad en kortare stadsresa kostar i 50 europeiska städer. Totalt ingår 12 vanliga turistutgifter för två personer, bland annat kaffe, öl, vin, middag, lokaltrafik, sevärdheter och två hotellnätter på ett trestjärnigt hotell.

Och vill du hålla semesterkostnaderna nere i år gör du klokt i att undvika Oslo.

I den norska huvudstaden landar kostnaden på 850 euro, drygt 9 166 kronor. Det är nästan tre gånger så mycket som i Sarajevo, som i samma undersökning utses till Europas billigaste weekendstad med sina 3 100 kronor.

På andra plats kommer Köpenhamn, där motsvarande weekendpaket kostar 777 euro.

Missa inte: Miljonlön i Sverige: Så lite får du behålla jämfört med resten av Europa. Dagens PS