Laddade på flygplatsen – fick pröjsa 22 000 kronor

Det var också planen för en elbilsägare från Österrike. Inför en affärsresa kopplade han in bilen vid en laddstation på Graz flygplats och lämnade den där i två dagar.

När han kom tillbaka var bilen fulladdad. Några veckor senare kom räkningen.

Den var på mer än 22 000 kronor.

”Jag blev helt chockad, framför allt eftersom det inte står någonstans att man debiteras efter hur länge bilen står ansluten”, säger mannen enligt tysk media.

Förklaringen visade sig vara laddkortet. Graz flygplats har laddstationer från två olika operatörer. Vid direktbetalning online betalar kunden för den mängd el som laddats och som mest 17,28 euro, motsvarande cirka 190 kronor, i blockeringsavgift efter två dygn.

Mannen använde dock ett roamingkort. Det innebär att hans laddkort fungerade på en laddstation som drivs av en annan operatör. Då var det kortoperatörens egna villkor som gällde – och i det här fallet debiterades han utifrån tiden bilen stod ansluten, inte mängden el som laddades.

Bilen slutade alltså ladda när batteriet var fullt. Men kostnaden fortsatte att ticka.

Kan samma sak hända i Sverige?

Laddkort med roamingfunktion, alltså möjligheten att ladda på andra operatörers laddare, är vanligt också i Sverige.

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Några laddmissar i 20 000-kronors klassen är det oklart om systemet orsakat här, men generellt sett blir det alltid dyrare att ladda via roaming. Branschexperter menar att det handlar om prispåslag mellan 10 och 100 procent, beroende på operatör.

I fallet på Graz flygplats spelar debiteringstypen en viktig roll. Tidsdebitering, eller så kallad blockeringsavgift, förekommer också hos svenska laddoperatörer. Bland annat Vattenfalls InCharge skriver att man infört blockeringsavgift för att motverka att bilar står för länge vid snabbladdarna.

Trängselavgiften kickar igång efter 1,5 timme. Avgiften är 5 kr/minut och gäller i maximalt 3 timmar. Den som missar att läsa det finstilta kan alltså få en överraskning på räkningen – men långt ifrån 22 000 kronor. InCharges maxbelopp för blockering är satt till 900 kr.

En annan operatör, Mer, har ingen blockering- eller trängselavgift. Utan hos dem betalar man endast för den mängd kWh som laddas.