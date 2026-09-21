Dieselchock hotar i oktober – bränslestöd försvinner i 16 EU-länder

Den 30 september löper flera nationella stöd ut. I Spanien upphör både en sänkning av punktskatten och en återbetalning för diesel som används av yrkesförare. Österrikes månatliga skattesänkning löper ut, liksom Greklands stöd på omkring 10 cent per liter diesel. Även Rumäniens skattesänkning och Sveriges tillfälliga sänkning av energiskatten löper enligt IRU ut vid månadsskiftet.

Sänkta skatter till sista november

Från den 1 juli till och med den 30 november är även koldioxidskatten tillfälligt sänkt i Sverige.

Det innebär att skatten ökar med 1 krona per liter från den 30 september och med ytterligare 3 kronor per liter från 1 december om alla bränslestöd försvinner.

Anledningen att det är 30 september som gäller i så många länder är att EU bara gett länderna tillstånd så länge. Hur det nu ska bli, om stöden får förlängas eller löper ut samtidigt, är fortfarande oklart, enligt Euronews.

Organisationen IRU konstaterar dock att de nationella stöden i allt högre grad fasas ut snarare än förstärks.

Förlängda bränslestöd eller kostnadschock?

Särskilt problematiskt är situationen kring diesel, som blivit en bristvara i den internationella handeln med raffinerade oljeprodukter. Priserna är på de högsta nivåerna någonsin. För fraktfartyg är nu till och med biodiesel billigare än vanlig diesel, enligt Financial Times.

I princip hela jordbruket och transportsektorn drivs med diesel, vilket innebär dyrare varor och mat när dieselpriset rusar.

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”För konsumenter handlar det snarare om en åtstramning – en långsam, gradvis åtstramning. Folk har haft det kämpigt med sina energikostnader ett tag. De har kämpat med boende- och matkostnader”, säger Olivia Brown, policyhandläggare på Euroconsumers till Euronews.

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