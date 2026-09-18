Fick parkeringsbot tack vare snusdosan

Bilägaren ansåg att mätningen var felaktig och valde därför att överklaga boten till tingsrätten.

Den aktuella korsningen, på en gata i Oslo, är rundad och därmed uppstod frågan om var exakt korsningen slutar och hur femmetersgränsen ska mätas.

I tingsrätten fick han rätt. Domstolen ansåg att kommunen inte hade kunnat bevisa att bilen stod närmare än fem meter från den aktuella korsningen, skriver norska Motor.

Oslo kommun var inte nöjda med beslutet och tog ärendet vidare till nästa instans – samtidigt utförde man en ny mätning på platsen för att stärka sina egna argument.

Satte gränsen med hjälp av snusdosa

I hovrätten var kommunen efter de nya mätningarna mer förberedda. Bilder visades upp i rättssalen som illustrerade felparkeringen: För att markera var bilen stått, samt var femmetersgränsen tog slut, hade man fått göra en Cajsa Varg – och taga vad man hava.

Längs det långa mätbanden placerades ett passerkort ut där bilen stått, och vid femmetersgränsen fick en snusdosa stå vakt.

Passerkortet, som markerade bilens placering, låg 4,2 meter ifrån korsningens slut. Med andra ord var bilen felparkerad med 80 centimeter.

Får pröjsa hela boten

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Bilägaren hävdade i hovrätten att parkeringsvakter tidigare hade mätt från olika punkter och att boende därför slutat parkera på platsen. Han ansåg att han inte borde dömas när det fanns osäkerhet kring var mätningen skulle börja.

Hovrätten höll dock inte med. Istället kom man fram till att korsningen slutar på den plats som kommunen hade använt vid sin nya mätning och att kommunens bilder räckte som bevis i fallet.

Toyotaägaren fick därmed tillbaka parkeringsboten på motsvarande drygt 930 svenska kronor. Däremot behöver han inte ersätta Oslo kommun för rättegångskostnaderna.

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