De tar ut sin pension – men slutar inte jobba

Ännu fler kan tänka sig det. Tillsammans utgör de som redan arbetar och de som är öppna för att börja 59 procent.

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Helst några timmar i veckan

Det är heller inte en återgång till heltid som lockar flest. Bland pensionärerna som arbetar i dag gör hälften det högst tio timmar i veckan. Nästan tre av fyra, 72 procent, arbetar högst 20 timmar.

Nils Axing, 68, är en av dem som berättar om sitt arbetsliv i rapporten. Efter 45 år i hotell- och restaurangbranschen, bland annat som vd för Grand Hôtel i Stockholm, tar han nu uppdrag inom trädgårdsskötsel.

”Att gå hem från jobbet en dag, äta tårta, och så är det över. Det passar inte mig”, säger han i rapporten.

För andra kan det, förstås, handla om pengarna. När de som jobbar eller kan tänka sig att jobba får ange sina skäl svarar 50 procent att de vill tjäna extra pengar eller dryga ut pensionen. Det är det vanligaste svaret.

Men pengar får sällskap av andra motiv. Lika stora andelar, 39 procent, vill träffa andra människor respektive hålla igång hjärnan. Var fjärde vill ha en uppgift och känna sig behövd.

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