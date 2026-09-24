För många är pensionen inte längre en tvär gräns mellan arbete och ledighet. En ny undersökning visar att var tredje pensionär mellan 65 och 70 år fortfarande jobbar. Men få verkar längta tillbaka till en vanlig arbetsvecka.
De tar ut sin pension – men slutar inte jobba
En dag tackar man för avtackningstårtan. Nästa dag kan man ta sovmorgon. Och veckan därpå kanske man tar ett jobb ändå.
Så ser pensionärslivet ut för en del av dem som svarat på Veteranpoolens Jobbonärsbarometer 2026. Av de tillfrågade 65-70-åringarna, som alla har börjat ta ut pension, uppger 36 procent att de samtidigt arbetar i någon form.
Ännu fler kan tänka sig det. Tillsammans utgör de som redan arbetar och de som är öppna för att börja 59 procent.
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Helst några timmar i veckan
Det är heller inte en återgång till heltid som lockar flest. Bland pensionärerna som arbetar i dag gör hälften det högst tio timmar i veckan. Nästan tre av fyra, 72 procent, arbetar högst 20 timmar.
Nils Axing, 68, är en av dem som berättar om sitt arbetsliv i rapporten. Efter 45 år i hotell- och restaurangbranschen, bland annat som vd för Grand Hôtel i Stockholm, tar han nu uppdrag inom trädgårdsskötsel.
”Att gå hem från jobbet en dag, äta tårta, och så är det över. Det passar inte mig”, säger han i rapporten.
För andra kan det, förstås, handla om pengarna. När de som jobbar eller kan tänka sig att jobba får ange sina skäl svarar 50 procent att de vill tjäna extra pengar eller dryga ut pensionen. Det är det vanligaste svaret.
Men pengar får sällskap av andra motiv. Lika stora andelar, 39 procent, vill träffa andra människor respektive hålla igång hjärnan. Var fjärde vill ha en uppgift och känna sig behövd.
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Även yngre tänker jobba vidare
Intresset märks också bland dem som ännu inte nått den vanliga pensionsåldern. I Veteranpoolens separata undersökning bland 50-64-åringar svarar omkring 45 procent att det är troligt att de kommer att arbeta efter pensionen, eller att de redan gör det.
Veteranpoolen, som själv förmedlar uppdrag till pensionärer, ser resultaten som ett tecken på att arbetslivet håller på att förändras.
Undersökningen genomfördes i april 2026 av Insight Distillery via Norstats webbpanel på uppdrag av Veteranpoolen. Den bygger på svar från 1 640 personer mellan 65 och 70 år som börjat ta ut pension samt 308 personer mellan 50 och 64 år.
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