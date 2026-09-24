Här lever pensionären i lyx – för 11 000 kronor i månaden 

De bor i en villa nära stranden, med tropisk trädgård och pool. Hyran ligger på 385 dollar i månaden. Resten av budgeten räcker bland annat till restaurangbesök, resor runt ön, massage och spabehandlingar.

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Skaldjur vid stranden för 35 dollar

Maten är en del av förklaringen. En lokal rätt kan kosta så lite som två dollar per person. En skaldjursmiddag vid stranden, med bland annat hummer, krabba och räkor, kostar paret omkring 35 dollar för två.

Det finns utrymme för lite större utsvävningar också. Paret brukar äta söndagsbrunch på ett femstjärnigt hotell i Colombo. Där kostar brunchen 40 dollar per person och omfattar bland annat hummer, ostron och champagne.

Den som handlar på lokala marknader kan komma undan billigt även hemma i köket. På Sri Lanka kostar ett kilo bananer omkring 50 cent och en färsk fisk för två ungefär 3,50 dollar.

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Fler platser där pengarna räcker långt

Sri Lanka är etta på listan. Därefter följer Vietnam, Thailand, Bali i Indonesien och Malaysia.

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I Hanoi i Vietnam räcker 1 800 dollar, drygt 17 800 kronor, i månadsinkomst till en möblerad lägenhet, restaurangmat till nästan varje måltid och pengar över till sparande. Exempelpersonen spenderar omkring 1 000 dollar i månaden, men behöver också bekosta resor ut ur landet när det är dags att förnya visumet.

I thailändska Jomtien Beach kan man i sin tur få ett bekvämt liv för omkring 2 000 dollar i månaden, drygt 19 800 kronor. På Bali lever ett par nära stranden för ungefär 2 500 dollar. I Penang i Malaysia räcker samma belopp väl för en person, inklusive hyra och många måltider ute.

Kanske kan det vara ett alternativ, för den som söker både värme och lägre kostnader.

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