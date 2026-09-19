Dömd: Körde sju kilometer för fort med sjuk passagerare

Frikänd – men inte i hovrätten

Man godtog hans påståenden, konstaterade att hans fortkörning var ”begränsad” och att inget framkommit om att han skapat några risker i trafiken.

ANNONS

Han friades, men därmed var ärendet inte över utan överklagades till hovrätten.

Där tog det stopp för 75-åringen. Det finns inget som stöder påståendet att det rörde sig om en nödsituation, säger hovrätten.

Av fotografiet från övervakningskameran framgår inte om 75-åringen hade en passagerare, ej heller om denne i så fall var okontaktbar eftersom fotot bara visar föraren.

Sänk farten – nya fartkameror blir smartare. Dagens PS

77 km/h där gränsen var 70. Den 75-årige bilförare döms som fortkörare i hovrätten, som inte tar hänsyn till påståenden om en sjuk passagerare. (Foto: Björn Larsson Rosvall /TT)

”Han kunde ha stannat i stället”

Dessutom är 75-åringens uppgifter i övrigt ”knapphändiga”, menar hovrätten och kommer fram till att det där med nödsituation inte är något att bry sig om.

Vidare fanns det en lämplig plats att stanna på nära den plats där 75-åringen körde för fort och därför borde, menar hovrätten, inte 75-åringen ha kört hela sju km/h för fort.

Hovrätten hänvisar den som vill till NJA 2017 s. 872 p. 13, kommer fram till att gärningen varit ”otillåten” och att 75-åringen ska dömas enigt åtal för sin fortkörning.

ANNONS

Och hörs någon nu mumla om att det var en faslig massa onödigt besvär för sju kilometer för hög hastighet, så är säkert även det en otillåten invändning.

Svenskt gruvbolag stoppat – vd:n dömd till fängelse. Dagens PS