En påstått sjuk passagerare räddar inte en fortkörare. Tingsrätten köpte mannens förklaring, men hovrätten fäller honom.
Dömd: Körde sju kilometer för fort med sjuk passagerare
I tingsrätten friades mannen. Han hade att han befann sig i en nödsituation eftersom hans passagerare, en släkting, har diabetes och svimmade av.
Bilföraren, en 75-årig man, hade vid tillfället kört sin bil i en hastighet av 77 km/h där högsta tillåtna hastighet var 70.
75-åringen hävdade i tingsrätten att hans släkting blev okontaktbar under färden, vilket gjorde honom orolig och gav en något högre hastighet än tillåtet.
Sverige kan förbjuda fartkamera-appar. Dagens PS
Förståeligt, sade tingsrätten
Okej, sade tingsrätten efter att ha konstaterat att av 24:e kapitlet i brottsbalken och mer konkret 4:e paragrafen där, följer att ett brott någon begår i nöd bara är ett brott om den ”med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig”, skriver Lexnova.
75-åring lämnade utdrag ur släktingens journalöversikt, vilka visade att släktingen har diabetes, om än inte att han drabbades av ett sjukdomstillstånd vid tillfället.
Tingsrätten ansåg ändå, som helhet, att mannens beteende gick att ursäkta och frikände honom.
Frikänd – men inte i hovrätten
Man godtog hans påståenden, konstaterade att hans fortkörning var ”begränsad” och att inget framkommit om att han skapat några risker i trafiken.
Han friades, men därmed var ärendet inte över utan överklagades till hovrätten.
Där tog det stopp för 75-åringen. Det finns inget som stöder påståendet att det rörde sig om en nödsituation, säger hovrätten.
Av fotografiet från övervakningskameran framgår inte om 75-åringen hade en passagerare, ej heller om denne i så fall var okontaktbar eftersom fotot bara visar föraren.
Sänk farten – nya fartkameror blir smartare. Dagens PS
”Han kunde ha stannat i stället”
Dessutom är 75-åringens uppgifter i övrigt ”knapphändiga”, menar hovrätten och kommer fram till att det där med nödsituation inte är något att bry sig om.
Vidare fanns det en lämplig plats att stanna på nära den plats där 75-åringen körde för fort och därför borde, menar hovrätten, inte 75-åringen ha kört hela sju km/h för fort.
Hovrätten hänvisar den som vill till NJA 2017 s. 872 p. 13, kommer fram till att gärningen varit ”otillåten” och att 75-åringen ska dömas enigt åtal för sin fortkörning.
Och hörs någon nu mumla om att det var en faslig massa onödigt besvär för sju kilometer för hög hastighet, så är säkert även det en otillåten invändning.
Svenskt gruvbolag stoppat – vd:n dömd till fängelse. Dagens PS