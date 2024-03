De jagas av både yngre och äldre

”En dålig tid”

”Det är en särskilt dålig tid för medarbetare i mitten av karriären att slåss mot åldersfördomar och för sin position”, säger Christina Matz, docent vid Boston College School of Social Work och chef för Center on Aging and Work.

De får navigera för att gå vidare i karriären och har bördor i form av ekonomiska krav i form av huslån, pension det ska sparas till och för att inte tappa fart i karriären.

Det i kombination med uppfattningen att Generation X inte riktigt passar in i dagens företag eftersom de varken är tekniskt och digitalt kunniga nog eller har den erfarenhet som krävs.

”Extra utsatta”

”Det lämnar dem i en extra utsatt position”, säger Christina Matz.

”Generation X är fångad i mitten – och det är svårt att se någon väg ut för dem”.

Diskriminering på grund av ålder är olagligt i många länder men studier visar att äldre medarbetare möter mängder av stereotyper och missuppfattningar.

Kvinnor möter dessutom ytterligare hinder. Kvinnor i 40-årsåldern uppfattas ofta som mindre attraktiva på arbetsmarknaden på grund av sitt familjeansvar.

”Att vara kvinna och äldre är ett dubbelt handikapp”, konstaterar Matz.

Slöseri att diskriminera

Den ålderism vi ser är inte bara diskriminerande utan tar heller inte hänsyn till hur dagens verklighet ser ut, menar Anne Burmeister, biträdande professor vid Rotterdam School of Management.

”Arbetskraften i många industrialiserade länder åldras och att då bevara åldersbaserade fördomar är dåligt ur affärsmässig synvinkel”, konstaterar hon.

“Väldigt få företag ser den här demografiska trenden och de som gör det verkar inte se behovet att agera”, säger Burmeister.

”Det företagen borde göra är att införa en policy som utnyttjar och tar vara på äldre medarbetares kompetens, expertis och erfarenhet”.

”Fått lära sig eller dö”

Adrion Porter, USA-baserad förespråkare för åldersinkludering, arbetar med företag kring kompetensutveckling i mitten av karriären och att förlängda karriärer.

Han hävdar hos BBC att Generation X är mer anpassningsbar än vad man brukar hävda.

”Arbetsgivare sätter ofta ett felaktigt likhetstecken mellan ungdom och överflöd med digital kompetens”, menar Porter som själv är en Generation X.

”Vi kom in i arbetsstyrkan när e-post precis introducerats. Först var vi tvungna att lära oss internet, sedan Web 2.0 och nu AI. Generation X har varit tvungen att lära sig eller dö”, sammanfattar han.

