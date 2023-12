Jobbet där du är för gammal vid 35

Under flera år har Jakob Svensson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, intervjuat programmerare världen över.

Nu presenterar han sina rön i en ny bok om ”ålderismen” i programmerarvärlden, ”Digital Ageism: How it Operates and Approaches to Tackling it”.

”Det fanns ett rykte när jag gjorde intervjuer i Silicon Valley, att är man över 30 får man inte jobb på Google. Man går från att vara ung och lovande tills man i 35-årsåldern betraktas som gammal. Det finns liksom ingen medelålder”, säger Jakob Svensson.

Missar åldern

Företag i exempelvis Silicon Valley är medvetna om sin usla genusfördelning, menar Jakob Svensson.

De arbetar även med att inkludera hbtqi-personer och funktionsnedsatta. Däremot verkar de så kallade äldre glömmas bort.

Det är inget nytt, säger Svensson och hänvisar till hur redan 1970-talet hade ett fokus på ungdomskultur.