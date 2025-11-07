Därför kan ditt sparande bli din största livsmiss

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Pengar som aldrig används

Internationellt har den amerikanske författaren och tidigare Wall Street-handlaren Bill Perkins formulerat problemet tydligt i boken Die With Zero. Han menar att många människor sparar hela livet, men aldrig hinner använda pengarna själva.

Poängen, skriver Perkins, är att pengarna ska skapa upplevelser medan man lever – inte sparas för en framtid som kanske aldrig kommer.

Livet består, enligt honom, av olika faser: tid och energi i unga år men få resurser, mer pengar senare men mindre ork.

Det handlar inte om att slösa, utan om att skapa värde medan man kan, innan hälsan, energin eller tiden tar slut.

Risken med att ta det för långt

SPP:s sparekonom Shoka Åhrman varnar samtidigt för att filosofin kan slå fel. Hon menar att den som tar rådet bokstavligt riskerar att underskatta hur länge pengarna faktiskt måste räcka.

“Vi ska inte spara inför döden eller snåla ihjäl oss för att sedan tro att vi ska sluta jobba och leva på utdelningar. Det är inte rätt väg för alla”, har hon sagt till Dagens Nyheter.

Hon påpekar att problemet inte är att unna sig, utan när det blir för extremt åt något håll, ett perspektiv som också delas av SEB-analytikern Mathias Böös.

Att leva – inte bara spara

Mathias Böös, Market and Competitive Insights Manager på SEB, har analyserat Die With Zero och reflekterar över hur filosofin kan tolkas av svenska sparare.

“Tänk om livet inte handlar om att spara varje krona till pensionen, utan om att skapa oförglömliga minnen här och nu?”, skriver han.

Böös beskriver boken som en motvikt till den hårdsparande livsstil som ofta förknippas med rörelsen FIRE – Financial Independence, Retire Early, där aggressivt sparande siktar mot att sluta jobba tidigare.

Han lyfter också att Perkins resonemang om att leva under tiden är lika relevant som det är utmanande, eftersom ingen vet hur länge pengarna, eller livet, räcker.

Många drömmer om att lämna arbetslivet långt innan pensionsåldern. (Foto: unsplash)

Sparande som tidsfönster

I sin analys framhåller han därför vikten av planering. Perkins föreslår att livet delas upp i så kallade “time buckets”, där mål och resurser anpassas efter ålder, hälsa och ekonomi.

När man är ung finns ofta mer tid och energi men mindre pengar, medan det senare i livet är tvärtom.

Därför behövs en plan både för framtiden och för nuet.

Som Böös uttrycker det:

“När du är äldre kanske plånboken är tjockare, men orken för att bestiga berg är borta. Därför: planera för äventyr tidigt och spara kulturresorna till senare”.

Spara “lagom svenskt” bäst

För svenska sparare handlar det, menar Böös, om att planera för trygghet utan att glömma livskvaliteten. Samtidigt avslutar han med att slå fast att Perkins idéer är en uppfriskande kontrast till FIRE rörelsen, men de är inte utan risker.

“För min del är det inte antingen FIRE eller “Die with Zero” – det är en mix. Lite lagom svenskt: Spara smart, men lev nu”, skriver han.

