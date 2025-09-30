Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd

Racquel Oden, chef på HSBC med bakgrund från JPMorgan och Merrill Lynch, delar råden hon även ger till familj och vänner.

Ett av dem är tydligt: sparkontot ger dig ingenting.

Börja spara tidigt och bygg buffert

Oden har arbetat med private banking i mer än två decennier och vet vilka misstag många gör. Ett av de största är att vänta för länge med att börja spara.

Hon menar att även små belopp kan göra stor skillnad över tid, särskilt för unga vuxna. Att komma i gång tidigt ger en tryggare framtid och öppnar dörrar till stora livsmål.

“Du är aldrig för ung för att börja spara eller investera och det finns många saker som även Generation Z kan göra redan nu för att nå sina ekonomiska mål, oavsett om det handlar om att spara till en kontantinsats för en bostad, en drömresa utomlands, ett storslaget bröllop eller till och med en tidig pension”, säger hon till Business Insider.

Samtidigt påminner hon om vikten av en buffert. Minst sex månaders utgifter för hyra, mat, bil och andra fasta kostnader bör ligga lättillgängliga. Det är de pengar som ska täcka basbehoven om något oförutsett händer, som att förlora jobbet.