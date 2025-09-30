Sparproffset med över 20 år i global bankvärld sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa.
Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd
Mest läst i kategorin
Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”
När 36-årige Markeiz Ryan lämnade det amerikanska flygvapnet var framtiden osäker. Men efter en resa till Vietnam förändrades allt. I september kunde Dagens PS berätta att Vietnam är världens mest prisvärda land för utlandsboende. Här uppger 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt …
Billigaste elavtalen i vinter: “Resultatet är överraskande”
En ny prognos från Elskling visar att valet mellan fast och rörligt pris kan skilja flera tusenlappar beroende på var i landet du bor. I vinter kan tre nya regleringar göra elräkningen både högre och svårare att förutse. Det konstaterade Dagens PS häromveckan. ”Nu är det ett bra läge att se över elavtal och villkor”, …
Glöm allmän pension – här är nya ryggraden i din framtida ekonomi
Det som länge betraktats som ett tillägg är nu på väg att bli den viktigaste delen för framtidens pensionärer. Det har pratats mycket om tjänstepensionen på senare tid. Detta inte minst då siffror från AMF i veckan kunde visa att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet. Problemet är att …
FI: Få svenskar använder knepet som kan sänka boräntan
Bankerna tjänar bra på våra bolån. Ändå är det få som använder knepet som kan sänka boräntan, menar FI. Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer än nödvändigt i boränta, konstaterade Dagens PS häromdagen. För vissa kan det handla om tusenlappar varje år. Därför finns det också flera skäl för bolånetagare att försöka pressa …
Experterna tipsar: Så enkelt kan du höja din tjänstepension
Små beslut i dag kan göra stor skillnad för hur din ekonomi ser ut som pensionär. Det berättar Roger Jansson på Avtalat och Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten. Siffror sammanfattade av SPP visar att tjänstepensionen är på väg att bli den viktigaste delen av svenskarnas pension. Idag utgör tjänstepensionen 39 procent av alla pensionsinbetalningar och för …
Racquel Oden, chef på HSBC med bakgrund från JPMorgan och Merrill Lynch, delar råden hon även ger till familj och vänner.
Ett av dem är tydligt: sparkontot ger dig ingenting.
Missa inte: Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år. Dagens PS
Börja spara tidigt och bygg buffert
Oden har arbetat med private banking i mer än två decennier och vet vilka misstag många gör. Ett av de största är att vänta för länge med att börja spara.
Hon menar att även små belopp kan göra stor skillnad över tid, särskilt för unga vuxna. Att komma i gång tidigt ger en tryggare framtid och öppnar dörrar till stora livsmål.
“Du är aldrig för ung för att börja spara eller investera och det finns många saker som även Generation Z kan göra redan nu för att nå sina ekonomiska mål, oavsett om det handlar om att spara till en kontantinsats för en bostad, en drömresa utomlands, ett storslaget bröllop eller till och med en tidig pension”, säger hon till Business Insider.
Samtidigt påminner hon om vikten av en buffert. Minst sex månaders utgifter för hyra, mat, bil och andra fasta kostnader bör ligga lättillgängliga. Det är de pengar som ska täcka basbehoven om något oförutsett händer, som att förlora jobbet.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Gör fel med sparkonto
När bufferten är på plats gäller det att gå vidare. Här tycker Oden att många gör fel genom att låta pengarna bli liggande på sparkonto.
“Jag vill ta bort det stigmat. Vilken summa som helst kommer att arbeta bättre för dig på penningmarknaden än på ett sparkonto som inte ger någon eller mycket låg ränta”, säger hon.
Hon förklarar att traditionella sparkonton inte längre fyller någon funktion när räntan knappt existerar. I stället lyfter hon fram kortsiktiga alternativ som så kallade CD:s, ett tidsbundet sparkonto med fast ränta, som i vissa fall kan ge uppemot fyra procent, kallade fasträntekonton på svenska.
Det handlar, enligt Oden, om att se till att pengarna faktiskt arbetar. Det är först då man kan få avkastning som gör skillnad på riktigt.
Läs också: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen i 9 år. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Planera och prioritera rätt
Ett annat återkommande råd från Oden är att skapa en plan. Många känner sig osäkra på investeringar eftersom de inte vet var de ska börja, men en tydlig plan gör det enklare att sätta mål.
“Att göra en plan är ett sätt att ta steget in i investeringar och det är ett bekvämt sådant eftersom du får sätta dig ner och fråga dig själv: ’Vad vill jag uppnå med min ekonomi?’”, förklarar hon.
Oden uppmanar därför sparare att tänka i olika kategorier. Det kan handla om ett konto för bostad, ett för resor och ett för pension. Varje mål får en egen tidshorisont, vilket gör att oron kring investeringar minskar.
Ett bra första steg kan vara att ta hjälp av en finansiell rådgivare. Många banker erbjuder detta utan kostnad för sina kunder. Däremot gäller det att vara selektiv och inte låta tveksamma råd i sociala medier styra viktiga ekonomiska beslut.
Sex råd i korthet
E55 lyfter fram Odens viktigaste tips:
- Lägg tonvikten vid pensionen i ditt personliga sparande.
- Du kan börja spara oberoende av hur mycket kontanter du har, låt inte stigmat över det stoppa dig från att bygga en ekonomisk trygghet.
- Ta hjälp av en finansiell rådgivare, ofta är det gratis hos bankerna om du är kund där.
- Förlita dig inte på tveksamma råd på sociala medier, vänd dig till riktiga experter och ta reda på hur du klokast investerar och sparar.
- Se till att pengarna arbetar för dig, rikta blicken mot avkastningen på dina placerade medel.
- Har du studielån? Skynda dig inte med att betala av dessa och fokusera i stället på investeringar och sparande.
Läs även: Nya ESG trenden: försvar och försvar. Dagens PS
Läs även: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Lägsta pris? Då kan du ligga illa till
Konkurrensverket föreslår nya lagar och regler för att komma åt ”oseriöst låga anbud” i samband med upphandlingar. Konkurrensverket lämnar nu ett antal förslag till regeringen, alla med ambitionen att få bort oseriöst låga anbud vid upphandlingar. Verket vill skapa möjligheter att utesluta onormalt låga anbud. Den vägen ska man slå mot kriminalitet och oseriösa aktörer …
Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd
Sparproffset med över 20 år i global bankvärld sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Racquel Oden, chef på HSBC med bakgrund från JPMorgan och Merrill Lynch, delar råden hon även ger till familj och vänner. Ett av dem är tydligt: sparkontot ger dig ingenting. Missa inte: Svensk bilhandlare kollapsar …
Göteborgs hamn: Ring så stänger vi
Göteborgs hamn betraktas som Nordens viktigaste, något som måste försvaras till varje pris. Nu tvekar politikerna om man klarar det. De tilltagande spänningarna, inte minst i spåren av kriget i Ukraina, har skapat stora satsningar på beredskap och en kraftig upprustning. I försörjningsfrågorna har Sveriges hamnar hamnat i fokus och där pekas Göteborgs hamn ut …
Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland
Ett finskt kryphål gör att ryskt nickel fortsätter flöda in i EU. Samtidigt fylls Rysslands kassa på med miljarder. Norilsk Nickel, en av världens största metallproducenter, använder sin anläggning i Harjavalta som språngbräda för att nå EU-marknaden. Där bearbetas nicklet, får ny status som finsk produkt och kan sedan säljas vidare på världsmarknaden. Missa inte: …
Opec planerar massiv ökning – trots risk för överskott
OPEC+ diskuterar att snabba på återgången av nedskuren oljeproduktion genom tre månatliga höjningar om cirka 500 000 fat per dag. Detta sker i ett försök att återta marknadsandelar från konkurrenter. Saudiarabien och dess partners ska granska den påskyndade återgången av resterande del av en produktionshöjning på totalt 1,66 miljoner fat per dag. De ska göra …