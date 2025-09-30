Dagens PS
Trumps nya tullar slår mot Sverige

Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd

Många unga fastnar i sparkontofällan trots att det finns bättre alternativ, enligt ett sparproffs.
Många unga fastnar i sparkontofällan trots att det finns bättre alternativ, enligt ett sparproffs.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Sparproffset med över 20 år i global bankvärld sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa.

Racquel Oden, chef på HSBC med bakgrund från JPMorgan och Merrill Lynch, delar råden hon även ger till familj och vänner.

Ett av dem är tydligt: sparkontot ger dig ingenting.

Börja spara tidigt och bygg buffert

Oden har arbetat med private banking i mer än två decennier och vet vilka misstag många gör. Ett av de största är att vänta för länge med att börja spara.

Hon menar att även små belopp kan göra stor skillnad över tid, särskilt för unga vuxna. Att komma i gång tidigt ger en tryggare framtid och öppnar dörrar till stora livsmål.

“Du är aldrig för ung för att börja spara eller investera och det finns många saker som även Generation Z kan göra redan nu för att nå sina ekonomiska mål, oavsett om det handlar om att spara till en kontantinsats för en bostad, en drömresa utomlands, ett storslaget bröllop eller till och med en tidig pension”, säger hon till Business Insider.

Samtidigt påminner hon om vikten av en buffert. Minst sex månaders utgifter för hyra, mat, bil och andra fasta kostnader bör ligga lättillgängliga. Det är de pengar som ska täcka basbehoven om något oförutsett händer, som att förlora jobbet.

Gör fel med sparkonto

Racquel Oden på HSBC betonar vikten av att tänka längre än sparkontot.
När bufferten är på plats gäller det att gå vidare. Här tycker Oden att många gör fel genom att låta pengarna bli liggande på sparkonto.

“Jag vill ta bort det stigmat. Vilken summa som helst kommer att arbeta bättre för dig på penningmarknaden än på ett sparkonto som inte ger någon eller mycket låg ränta”, säger hon.

Hon förklarar att traditionella sparkonton inte längre fyller någon funktion när räntan knappt existerar. I stället lyfter hon fram kortsiktiga alternativ som så kallade CD:s, ett tidsbundet sparkonto med fast ränta, som i vissa fall kan ge uppemot fyra procent, kallade fasträntekonton på svenska.

Det handlar, enligt Oden, om att se till att pengarna faktiskt arbetar. Det är först då man kan få avkastning som gör skillnad på riktigt.

Planera och prioritera rätt

Ett annat återkommande råd från Oden är att skapa en plan. Många känner sig osäkra på investeringar eftersom de inte vet var de ska börja, men en tydlig plan gör det enklare att sätta mål.

“Att göra en plan är ett sätt att ta steget in i investeringar och det är ett bekvämt sådant eftersom du får sätta dig ner och fråga dig själv: ’Vad vill jag uppnå med min ekonomi?’”, förklarar hon.

Oden uppmanar därför sparare att tänka i olika kategorier. Det kan handla om ett konto för bostad, ett för resor och ett för pension. Varje mål får en egen tidshorisont, vilket gör att oron kring investeringar minskar.

Ett bra första steg kan vara att ta hjälp av en finansiell rådgivare. Många banker erbjuder detta utan kostnad för sina kunder. Däremot gäller det att vara selektiv och inte låta tveksamma råd i sociala medier styra viktiga ekonomiska beslut.

Sex råd i korthet

E55 lyfter fram Odens viktigaste tips:

  1. Lägg tonvikten vid pensionen i ditt personliga sparande.
  2. Du kan börja spara oberoende av hur mycket kontanter du har, låt inte stigmat över det stoppa dig från att bygga en ekonomisk trygghet.
  3. Ta hjälp av en finansiell rådgivare, ofta är det gratis hos bankerna om du är kund där.
  4. Förlita dig inte på tveksamma råd på sociala medier, vänd dig till riktiga experter och ta reda på hur du klokast investerar och sparar.
  5. Se till att pengarna arbetar för dig, rikta blicken mot avkastningen på dina placerade medel.
  6. Har du studielån? Skynda dig inte med att betala av dessa och fokusera i stället på investeringar och sparande.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

