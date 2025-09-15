Dagens PS
Pension vid 40? Så mycket måste du spara

Många drömmer om att lämna arbetslivet långt innan pensionsåldern.
(Foto: unsplash)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Vid 40 väljer många karriärkliv, andra vill checka ut tidigt. För en växande grupp handlar det om att spara sig fri före pensionsåldern.

Att lämna arbetslivet långt före pensionsåldern kräver stenhårt sparande, smarta investeringar och en livsstil som många inte är beredda att leva.

Så hur mycket måste man egentligen spara? En expert förklarar hur kalkylen går ihop.

Kalkylen bakom tidig pension

Idén om att pensionera sig tidigt, ofta kallad FIRE, står för Financial Independence, Retire Early. Det handlar om att arbeta hårt, spara aggressivt och bygga ett kapital som räcker för resten av livet. När pengarna är på plats kan du själv bestämma om du vill fortsätta jobba, byta bana eller sluta helt.

En tumregel är att spara ihop minst 25 gånger sina årliga utgifter för att klara ungefär 30 år utan lön. Med utgifter på 20 000 kronor i månaden blir sparmålet sex miljoner kronor.

Enligt Mathias Böös, Market and Competitive Insights Manager på SEB, är det sparkvoten som avgör hur snabbt målet kan nås.

“Det är sparkvoten som spelar roll för hur lång tid det tar och inte inkomsten i sig även om en hög lön underlättar att uppnå en högre sparkvot”, förklarar han.

Han menar också att kalkylen förändras om målet är ett längre arbetsfritt liv och att det förutsätter att kapitalet placeras i exempelvis en global aktiefond med en real årlig avkastning på 5 procent efter inflation.

“Om du vill leva på pengarna i 50 år, är det lämpligt att justera ned procentsatsen för uttag, vilket också innebär att sparmålet förmodligen blir högre”, skriver han.

När kapitalet är på plats används den så kallade fyra procents-regeln. Första året tas fyra procent ut och därefter justeras uttagen för inflation.

Ekonomisk frihet men tuffa krav

För att lyckas krävs mer än sparande. Den som vill lämna arbetslivet tidigt måste också leva sparsamt, kapa onödiga utgifter och hålla nere levnadsstandarden. Minimalism och låg konsumtion är centrala delar av livsstilen. Rörelsen handlar inte bara om pengar utan också om att hitta mening bortom konsumtion, med mer tid för familj, intressen och det som känns viktigt.

I Finland berättar 28-åriga Anette Viima att hon började spara målmedvetet efter att ha blivit utbränd på jobbet. Hon försöker investera 1 000 euro i månaden för att gå i pension före 50, men vill inte kompromissa bort allt.

“Jag vill inte snåla med allt utan även kunna njuta av livet här och nu”, sa hon tidigare till Yle.

Sari Lounasmeri, vd för Börsstiftelsen, ser samtidigt hur intresset för tidig pension växer bland unga vuxna. Hon menar att trenden hänger ihop med oro för ett osäkert arbetsliv och tvivel på att framtida pensioner ska vara lika generösa som tidigare generationers.

Även Tuija Koivunen, universitetslektor och arbetslivsforskare, pekar på att investeringar kan bli ett sätt för unga att hantera arbetslivets intensitet.

“Men investering är inte tillgängligt för alla. Man måste ha en viss position och ett visst slags jobb och så vidare. För någon som inte har råd att spara är det här omöjligt”, sa hon också tidigare till Yle.

Kostnaden för att sluta jobba tidigt

FIRE-rörelsen växte fram i USA under 1990-talet och har sedan dess spridit sig till Sverige. Enligt Böös påverkar den också synen på pensionen och väcker frågor om vad som händer om fler väljer att checka ut tidigt.

“Min fundering är att om fler skulle välja att checka ut vid 40, så skulle det påverka hela pensionssystemet. Det är en fråga som ännu inte har fått så mycket uppmärksamhet – men som kan bli högaktuell om FIRE-rörelsen växer”, skriver han.

Drömmen är pension vid 63 – men unga räknar nu med att jobba ända till 72, visar SEB:s rapport.
(Foto: Unsplash)

Böös konstaterar också att många som redan nått ekonomisk frihet i 30-40-årsåldern inte väljer att lämna arbetslivet helt. I stället startar de egna företag eller arbetar deltid med något de brinner för.

Samtidigt visar en ny rapport från SEB på en tydlig kontrast mellan dröm och verklighet. Drömmen bland unga är att kunna gå i pension tidigt och sluta jobba vid 63. Men verkligheten ser annorlunda ut. Unga vuxna i Sverige räknar med att behöva arbeta ända till 72, alltså nio år längre än de vill.

Men Böös tipsar om att den som överväger att spara sig fri måste räkna noga på sina utgifter.

“En grundförutsättning för att kalkylen ska gå ihop är förstås att du också på sikt kan hålla dina utgifter på samma nivå som idag, justerat för inflation”, förklarar han.

Så fungerar FIRE-metoden

  • Sätt ett mål: vill du sluta jobba helt eller bara få större ekonomisk frihet?
  • Räkna på utgifterna: du behöver cirka 25 gånger dina årliga kostnader.
  • Följ 4-procentsregeln: ta ut fyra procent av kapitalet första året och justera för inflation.
  • Börja spara tidigt och investera långsiktigt, till exempel i fonder.
  • Var realistisk: håll utgifterna nere men se till att också kunna leva här och nu.

Källa: Svenska Yle, SEB.

Linn Kolar
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

