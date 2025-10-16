Experten varnar: ”Du kan inte dö med noll”

Boken Die With Zero har inspirerat en våg av tänkare som vill leva maximalt, inte samla pengar till ålderdomen. Det har Dagens PS tidigare skrivit om.

Det hela kretsar kring Bill Perkins, författare till Die With Zero och tidigare Wall Street-handlare. Han argumenterar för att målet inte bör vara att dö med ett fullt sparkonto – utan med noll kronor kvar.

Många människor sparar hela livet men hinner aldrig använda pengarna själva, menar han.

Många sparar länge

Statistik från Opti visar att sparandet faktiskt ökar med åldern. Bland 70-79-åringar ligger det genomsnittliga månadssparandet på cirka 1 800 kronor. För personer över 80 år ligger det på hela 2 600 kronor i månaden.

Samtidigt visar statistik från Avanza att deras äldre kunder, 75-plussarna, sparar mellan 3 510 kronor och 5 550 kronor varje månad.

”Det är många som riskerar att bli rikast på kyrkogården. Många av våra äldre kunder är väldigt förmögna och de lämnar efter sig rejält mycket kapital i fonder”, kommenterade Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti.

Men alla håller inte med om att vägen till ett lyckat liv handlar om att tömma kontot innan man dör.

SPP:s sparekonom Shoka Åhrman varnar för att trenden kan slå fel, särskilt för den som underskattar hur länge pengarna faktiskt måste räcka.