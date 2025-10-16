Dagens PS
Experten varnar: ”Du kan inte dö med noll”

Dö med noll?
Det är många som riskerar att bli rikast på kyrkogården, menar sparpsykologen (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Idén om att leva fullt ut och dö utan pengar har fått många att tänka om kring sparande och pension. Men ekonomen varnar för att filosofin kan slå tillbaka.

Boken Die With Zero har inspirerat en våg av tänkare som vill leva maximalt, inte samla pengar till ålderdomen. Det har Dagens PS tidigare skrivit om.  

Det hela kretsar kring Bill Perkins, författare till Die With Zero och tidigare Wall Street-handlare. Han argumenterar för att målet inte bör vara att dö med ett fullt sparkonto – utan med noll kronor kvar. 

Många människor sparar hela livet men hinner aldrig använda pengarna själva, menar han. 

Många sparar länge

Statistik från Opti visar att sparandet faktiskt ökar med åldern. Bland 70-79-åringar ligger det genomsnittliga månadssparandet på cirka 1 800 kronor. För personer över 80 år ligger det på hela 2 600 kronor i månaden.

Samtidigt visar statistik från Avanza att deras äldre kunder, 75-plussarna, sparar mellan 3 510 kronor och 5 550 kronor varje månad.

”Det är många som riskerar att bli rikast på kyrkogården. Många av våra äldre kunder är väldigt förmögna och de lämnar efter sig rejält mycket kapital i fonder”, kommenterade Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti. 

Men alla håller inte med om att vägen till ett lyckat liv handlar om att tömma kontot innan man dör.

SPP:s sparekonom Shoka Åhrman varnar för att trenden kan slå fel, särskilt för den som underskattar hur länge pengarna faktiskt måste räcka.

Spela klippet
“Du vet inte när du ska dö” 

Det är lätt att gå vilse i budskapet, menar Åhrman. 

”Du kan inte dö med noll för du vet inte när du ska dö”, säger hon till Dagens Nyheter. 

Hon ser trenden som en reaktion mot den motsatta rörelsen – den där människor jagar ekonomiskt oberoende genom extremt sparande.

”Vi ska inte spara inför döden eller snåla ihjäl oss för att sedan tro att vi ska sluta jobba och leva på utdelningar. Det är inte rätt väg för alla”.

I stället handlar det, menar Åhrman, om att hitta balansen: spara till trygghet men också unna sig livsupplevelser.

Pension
Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP (Foto: SPP)

Livslängden kan ställa till det

Ett vanligt misstag hon ser hos kunder är att de underskattar hur länge de kommer att leva.

”Många gör misstaget att spara för lite eller tar ut pensionen på för kort tid eftersom de underskattat hur mycket pengar de behöver”, säger hon.

Vissa räknar med att de ska dö i samma ålder som sina föräldrar, en kalkyl som kan bli dyr om livet blir längre än väntat.

Fattigpensionärer lever redan med noll

För andra är ”die with zero” ingen livsfilosofi, utan en tuff verklighet.

”Att ’die with zero’ blir en ofrivillig verklighet för många äldre i Sverige. För dem handlar det inte om att maxa livet utan att få pengarna att räcka till det mest grundläggande”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, till DN. 

Hon lyfter särskilt utrikesfödda kvinnor, gig-arbetare och personer utan tjänstepension som riskgrupper.

Balans – inte extrem

Åhrmans råd är enkla: dela upp ekonomin i tre delar – nuet, de närmaste åren och framtiden. Och viktigast av allt: ha marginaler.

”Problemet är inte att unna sig under livets resa, utan om det blir för extremt åt något håll”.

Att dö med minnen i stället för pengar låter romantiskt. Men för många kan drömmen bli en dyrköpt verklighet.

Vill du läsa om forskarna som vill att du ska ta slut på pensionen – innan det är för sent? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

