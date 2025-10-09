Dagens PS
Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent 

Spara pengar
Är det bättre att maximera meningsfulla livsupplevelser istället för att dö rikast på kyrkogården? (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Boken ”Die With Zero” vill vända upp och ner på vår syn på pengar. Särskilt vill den utmana äldre generationer som fortsätter spara trots att de redan har mer än nog.

Nya siffror från SCB visar att svenskarna sparar mer pengar. Och det är i grunden något positivt, eftersom ett sparande ger trygghet, frihet och handlingsutrymme.

Men kan man spara för mycket? Ja, enligt författaren Bill Perkins kan så vara fallet. 

Sparar mest när livet nästan är slut

Bill Perkins, författare till Die With Zero och tidigare Wall Street-handlare, argumenterar för att målet inte bör vara att dö med ett fullt sparkonto – utan med noll kronor kvar. Han menar att många människor sparar hela livet men att de aldrig hinner använda pengarna själva. 

Resultatet blir att förmögenheterna istället går i arv, ofta långt efter att de hade kunnat göra verklig skillnad. Det rapporterar E55

Arvet kommer för sent 

Perkins menar att de flesta ärver pengar alldeles för sent i livet. Enligt data från USA:s centralbank får de flesta sitt arv vid omkring 60 års ålder – när de redan har etablerad ekonomi och stabil inkomst.

När Perkins frågade sina 3 500 följare på X (tidigare Twitter) vilken ålder som är optimal för att få arv, svarade över hälften mellan 26 och 35 år. Det står i stark kontrast till verkligheten.

Spara eller spendera?
Den optimala åldern för att få ett arv är 26-35 år. Det är raka motsatsen till verkligheten (Foto: Pexels)
Svenskar fortsätter spara långt upp i åldern

Även i Sverige syns samma mönster. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, möter ofta äldre personer som fortsätter att spara trots att de redan har stora tillgångar.

”Det är många som riskerar att bli rikast på kyrkogården. Många av våra äldre kunder är väldigt förmögna och de lämnar efter sig rejält mycket kapital i fonder”, säger han till Dagens Nyheter.

Statistik från Opti visar att sparandet faktiskt ökar med åldern. Bland 70-79-åringar ligger det genomsnittliga månadssparandet på cirka 1 800 kronor. För personer över 80 år ligger det på hela 2 600 kronor i månaden.

Samtidigt visar statistik från Avanza att deras äldre kunder, 75-plussarna, sparar mellan 3 510 kronor och 5 550 kronor varje månad.

“Det verkar vara svårare att spara när man är yngre, men för svårt att sluta spara när man är äldre”, konstaterar Laninge.

”Blåbärsproblemet”

Privatekonomiexperten Jay Zigmont beskriver fenomenet som ”blåbärsproblemet” – människor som har gott om pengar men ändå jagar smårabatter.

”Jag har en klient med tiotals miljoner dollar som fortfarande klipper kuponger. Till honom säger jag: du behöver inte göra det längre”, säger han. 

Pengarna kommer aldrig till användning

Studier visar att många pensionärer tar ut för lite av sitt sparande. Enligt Kiplinger tar hushåll med 65-åringar bara ut omkring 2,1 procent av sitt kapital årligen – långt under den rekommenderade fyraprocentsregeln.

Redan tidigare i år försökte två äldreforskare få pensionärer att spendera mer pengar. 

“Vem är glad och lycklig över att ha samlat så mycket som möjligt i ladorna när man har dött?”, sa äldreforskaren Boo Johansson

Hans kollega Loretta Platts höll med och påminde om att ungefär hälften av alla inte ens lever förbi 80-årsdagen. För de som blir äldre förändras ofta livet på ett sätt som gör pengarna mindre viktiga.

”Folk hatar att tänka på döden”

Idén om att planera sin ekonomi utifrån hur länge man tror att man kommer leva väcker blandade känslor. 

Laninge tror inte att bokens budskap leder till något ”kosläpp av upplevelsekonsumtion”, men menar att den kan få fler att fundera över balansen mellan trygghet och livskvalitet.

”Om man verkligen vill leva efter den här principen måste man tänka igenom hur mycket pengar man vill bränna under ett visst antal år. Men det är känsligt eftersom folk hatar att tänka på döden”, säger han.

Har du för mycket pengar på sparkontot? Svaret på den frågan hittar du här.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

